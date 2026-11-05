Real Madrid sorprende a Nasry Asfura con regalo: Así fue captado junto a Florentino Pérez

Nasry Afura, presidente de Honduras, causa revuelo al aparecer junto a Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. El regalo que le dieron en el Bernabéu.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se encuentra en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolla en Madrid.
El mandatario hondureño viajó para participar en las actividades diplomáticas programadas para el 4 y 5 de noviembre.
Durante su estadía busca fortalecer las relaciones entre Honduras y España, además de promover inversiones y oportunidades de empleo.
Como parte de su agenda, Asfura sostuvo una reunión con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid.
También recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y participó en diferentes encuentros oficiales.
Sin embargo, este jueves sorprendió al aprovechar su visita a la capital española para conocer el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.
El mandatario hondureño apareció en las redes sociales oficiales del conjunto merengue junto al presidente del club, Florentino Pérez.
La publicación del equipo español destacó el encuentro con la frase: "Florentino Pérez recibe al presidente de Honduras en el Bernabéu".
En la fotografía, Asfura aparece junto al dirigente madridista y con una camiseta del equipo que lleva su nombre.
Además, durante su estadía recibió una camiseta oficial del Real Madrid autografiada por el delantero francés Kylian Mbappé, obsequio de hondureños residentes en España.
Nasry Asfura, conocido popularmente como "Papi a la Orden", llegó a la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026.
El político del Partido Nacional ganó las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y asumió el período presidencial 2026-2030.
Antes de convertirse en mandatario, fue alcalde del Distrito Central durante dos períodos consecutivos, entre 2014 y 2022.
También fue diputado del Congreso Nacional y desarrolló una trayectoria empresarial vinculada al sector de la construcción.
En 2021 buscó por primera vez llegar a la Presidencia, pero perdió frente a Xiomara Castro, hasta conseguir la victoria electoral cuatro años después.