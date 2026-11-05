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Los verdaderos motivos por lo que Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal

Conflicto con Jorge Jesus, ruptura de acuerdos y abandonar la concentración hizo que se diera una despedida anticipada de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal.

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 11:54
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Conflicto con Jorge Jesus, ruptura de acuerdos y abandonar la concentración hizo que se diera una despedida anticipada de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal.

 Fotos: EFE
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El futbolista Cristiano Ronaldo sorprendió este jueves al anunciar su retiro de la Selección de Portugal después de 23 años defendiendo los colores de su país. Una leyenda le dice adiós al combinado luso y esto no solo ha sido por su edad.

 Christopher Neundorf / EFE
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El adiós del astro portugués llega después de semanas de tensión con el seleccionador Jorge Jesus, con quien protagonizó un enfrentamiento que sacudió a Portugal y al mundo entero del fútbol.

 ANNA SZILAGYI / EFE
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La decisión de Jorge Jesus de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo ante Noruega, pese a que calentó durante varios minutos, marcó el inicio de una crisis y más cuando supo que era poco probable que sumara minutos ante Dinamarca.

 CLEMENS BILAN / EFE
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La relación entre Cristiano y Jorge Jesus se deterioró después de las diferencias por su participación en los partidos de la selección portuguesa en la Nations League de la UEFA.

 ABEDIN TAHERKENAREH / EFE
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CR7 ahora dejará un vacío enorme en la selección de Portugal. Durante más de dos décadas fue el rostro, capitán y máximo referente de una generación histórica.

 JOSE COELHO / EFE
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El triunfo 1-0 ante Gales, el pasado 24 de septiembre, terminó convirtiéndose en la última aparición de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal por la Nations League.

 Cuenta oficial de Cristiano Ronaldo en X / EFE
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Cristiano abandonó la concentración portuguesa antes del compromiso ante Dinamarca, un episodio que terminó provocando una sanción federativa la cual sería la mínima para que tuviera su regreso en este mes

 Georgi Licovski / EFE
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CR7 conquistó la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025, dejando una huella imborrable en el fútbol portugués.

 Georgi Licovski / EFE
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Cristiano Ronaldo se marcha con 234 partidos y 146 goles internacionales, registros que lo convierten en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculino.

 OLIVIER MATTHYS / EFE
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La despedida de Cristiano llega en medio de una controversia con su seleccionador. Una carrera extraordinaria que termina con una historia que todavía genera debate.

 OLIVIER MATTHYS / EFE
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Lo que hay que dejar claro es que Cristiano Ronaldo deja la selección de Portugal, no el fútbol. El delantero continuará su carrera con Al-Nassr mientras persigue el histórico objetivo de alcanzar los 1,000 goles.

 MOHAMED MESSARA / EFE
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