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Afición deja solo a Olimpia, estadio vacío, jugador se hace presente y tristeza en Juticalpa

La afición melenuda no acompañó a su equipo Olimpia ante el Juticalpa FC, partido en el que terminaron goleando con mucha facilidad, pero no olvidad la eliminación de Copa Centroamericana

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 19:50
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La afición melenuda no acompañó a su equipo Olimpia ante el Juticalpa FC, partido en el que terminaron goleando con mucha facilidad, pero no olvidad la eliminación de Copa Centroamericana

 Fotos: Marvin Salgado
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El jugador Jorge Álvarez llegó al estadio Nacional a apoyar a su equipo luego que no entrara en lista debido a una lesión.
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La sorpresa para este juego del Olimpia por la jornada 13 del torneo Apertura fue ver que llegó muy poca afición a apoyarlos ante Juticalpa.
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El no haber clasificado a la final de Copa Centroamericana ha golpeado mucho en la afición melenuda.
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Vacías se vieron las graderías del estadio Nacional para el regreso del Olimpia tras quedar eliminados de la Copa Centroamericana por el Cartaginés.
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Pese a que fueron muy pocos los aficionados que llegaron, la belleza no pudo faltar.

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Por su parte Juticalpa FC vive una situación más crítica y es que el equipo olanchano no logra levantar cabeza.
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En sus últimos 15 partidos el equipo canechero tiene 12 derrotas, tres de ellos victorias. Números muy bajos para los que ahora son dirigidos por el colombiano Jhon Jairo López.
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Esta nueva derrota y goleada por Olimpia el equipo Juticalpa queda como último en la tabla de posiciones con seis unidades en 13 partidos disputados.
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Su más cercano rival es el Platense que tiene dos puntos más, pero con un juego menos. Lo sufre el Juticalpa.
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En la previa del partido se vio una plática muy seria entre el presidente del equipo Juticalpa, Joel Sandoval y el técnico, Jhon Jairo López.
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