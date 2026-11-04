Afición deja solo a Olimpia, estadio vacío, jugador se hace presente y tristeza en Juticalpa

La afición melenuda no acompañó a su equipo Olimpia ante el Juticalpa FC, partido en el que terminaron goleando con mucha facilidad, pero no olvidad la eliminación de Copa Centroamericana
El jugador Jorge Álvarez llegó al estadio Nacional a apoyar a su equipo luego que no entrara en lista debido a una lesión.
La sorpresa para este juego del Olimpia por la jornada 13 del torneo Apertura fue ver que llegó muy poca afición a apoyarlos ante Juticalpa.
El no haber clasificado a la final de Copa Centroamericana ha golpeado mucho en la afición melenuda.
Vacías se vieron las graderías del estadio Nacional para el regreso del Olimpia tras quedar eliminados de la Copa Centroamericana por el Cartaginés.
Pese a que fueron muy pocos los aficionados que llegaron, la belleza no pudo faltar.
Por su parte Juticalpa FC vive una situación más crítica y es que el equipo olanchano no logra levantar cabeza.
En sus últimos 15 partidos el equipo canechero tiene 12 derrotas, tres de ellos victorias. Números muy bajos para los que ahora son dirigidos por el colombiano Jhon Jairo López.
Esta nueva derrota y goleada por Olimpia el equipo Juticalpa queda como último en la tabla de posiciones con seis unidades en 13 partidos disputados.
Su más cercano rival es el Platense que tiene dos puntos más, pero con un juego menos. Lo sufre el Juticalpa.
En la previa del partido se vio una plática muy seria entre el presidente del equipo Juticalpa, Joel Sandoval y el técnico, Jhon Jairo López.