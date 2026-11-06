Capturan a hondureño en Colombia con arsenal que habría salido de Colón

Bogotá, Colombia.-Un hondureño figura entre los cinco hombres capturados durante una operación de la Armada Nacional de Colombia, en la que también se interceptó una embarcación cargada con un arsenal de armas de fuego en aguas del mar Caribe, frente a las costas de La Guajira. El detenido fue identificado como Wesley Méndez, quien, según la información proporcionada sobre el operativo, sería uno de los ocupantes de la lancha interceptada junto a otros cuatro hombres de nacionalidad colombiana. Las investigaciones preliminares apuntan a que el armamento habría salido de Limón, departamento de Colón, en Honduras, y tenía como destino territorio colombiano. La embarcación, tipo Go-Fast, fue interceptada en altamar durante la denominada Operación Poseidón, desarrollada por la Armada colombiana con apoyo de labores de inteligencia de la Policía Nacional.

Durante la inspección, los uniformados descubrieron que el cargamento de armas estaba oculto en un doble fondo de la lancha, utilizado presuntamente para trasladar el arsenal sin ser detectado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El inventario oficial incluyó 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras, para un total de 104 armas de fuego. Además, las autoridades reportaron el decomiso de 96 proveedores y 15,542 cartuchos de diferentes calibres, así como 6,960 dólares y 23,569 lempiras en efectivo. La embarcación utilizada para transportar el armamento quedó inmovilizada.

¿A qué grupo criminal iba dirigido el arsenal?

De acuerdo con información de inteligencia de las autoridades colombianas, el cargamento presuntamente tenía como destino las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Conquistadores de la Sierra, una estructura criminal que opera en el Caribe colombiano. La hipótesis de las autoridades es que el armamento sería utilizado para fortalecer la capacidad logística y operativa de esta organización. Sin embargo, el destino final del cargamento forma parte de las investigaciones.