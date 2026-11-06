De caravanas a coyotes: así se promueve la migración irregular hacia EE. UU. en redes

Tegucigalpa, Honduras.- Una imagen anuncia una caravana. Otra señala un punto de encuentro. Un código QR ofrece acceso a un grupo de WhatsApp, mientras otra publicación presenta destinos estadounidenses con sus respectivos precios. El sueño americano toma forma en mensajes que ofrecen lugares para reunirse, contactos para organizarse y servicios de cruce. Esas propuestas encuentran terreno en necesidades anteriores a las redes sociales. El desempleo, los ingresos insuficientes, la inseguridad y las dificultades para acceder a servicios básicos pueden estrechar las opciones de una familia o una persona hasta convertir la salida del país en una alternativa de supervivencia. Sobre esa expectativa circulan mensajes que presentan el viaje como una posibilidad al alcance de un contacto. Una investigación de EH Verifica y LA PRENSA Verifica documentó cómo se promueve esa salida en redes sociales: convocatorias reiteradas, imágenes clasificadas como generadas con inteligencia artificial, códigos QR para ingresar a WhatsApp y anuncios de supuestos coyotes que ofrecen cruces hacia Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El monitoreo identificó 33 publicaciones fechadas entre el 8 de agosto y el 4 de noviembre de 2026. Los hallazgos muestran distintas formas de acercar a los interesados a un viaje. Dos cuentas combinan convocatorias o puntos de encuentro con invitaciones a grupos de mensajería. Otras publicaciones anuncian servicios de traslado: una señala Monterrey como punto de partida hacia Estados Unidos y otra ofrece destinos con tarifas de entre 2,600 y 7,500 dólares. También aparece una afirmación sobre permisos supuestamente concedidos por México, clasificada como falsa por el equipo de monitoreo. Las convocatorias y ofertas comerciales conviven así con información engañosa sobre las condiciones para emprender el trayecto. La circulación es considerable dentro de la muestra: 28 publicaciones sumaron 22,492 compartidos, mientras las otras cinco acumularon 3,804 visualizaciones. TikTok concentra 27 registros y Facebook los seis restantes. Estas cifras dimensionan la difusión; no representan personas únicas ni permiten calcular cuántas emprendieron el viaje.

De la convocatoria al contacto

Casi la mitad de los compartidos registrados se concentra en una sola cuenta: @chisme503sv, vinculado a El Salvador. El perfil publica convocatorias de caravanas y ofrece una vía para continuar el contacto en WhatsApp.

Tres publicaciones, difundidas entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre, llaman a incorporarse a caravanas. Una cuarta, del 17 de octubre, comparte un código QR para ingresar a un grupo sobre caravanas de El Salvador. Juntas registraron 11,183 compartidos.

La relación entre esos mensajes permite observar algo más que repetición: el mismo perfil que divulga la salida proporciona después un canal para reunir interesados. La convocatoria incorpora un siguiente paso para quien quiera buscar información o establecer contacto. Una combinación semejante aparece en @carolinalaflaca25, vinculada con Honduras en la matriz. El 3 de septiembre compartió un acceso a WhatsApp; el 14 publicó imágenes de un punto de encuentro y el 24 difundió otro QR para un grupo de caravanas hondureñas.

Sus tres publicaciones sumaron 131 compartidos. Aunque su difusión fue mucho menor, contienen referencias prácticas: un lugar donde reunirse y una vía para comunicarse. La diferencia entre ambas cuentas muestra que la relevancia de una publicación también depende de la acción que facilita. Pero las invitaciones a WhatsApp no permitieron continuar el recorrido. Al probar los tres códigos QR identificados, la periodista encontró avisos de enlaces vencidos o accesos no disponibles. Ninguno permitió ingresar.

Los canales ofrecidos en las publicaciones no estaban disponibles cuando fueron comprobados. No fue posible examinar las conversaciones, identificar a los administradores ni establecer si dentro de los grupos se compartían instrucciones, cobros o promesas de traslado. El fallo de los enlaces no demuestra que los grupos nunca existieran ni que las caravanas fueran ficticias. El hallazgo es más preciso: los accesos anunciados ya no permitían obtener información mediante las vías que las publicaciones ofrecían. La actividad de otras cuentas muestra continuidad en los llamados. @6ix9ine.pr aparece con tres publicaciones; @crazyaxyf9u y @salvadorhonduras, con dos cada uno. Las convocatorias se repiten en diferentes fechas del período examinado. Tres publicaciones de perfiles distintos también proponen puntos de encuentro entre Honduras, El Salvador y Nicaragua. Presentan la salida como un desplazamiento compartido entre personas de varios países, aunque la investigación no ha establecido vínculos entre sus administradores ni una organización común detrás de los anuncios.

En ese escenario, las necesidades económicas ayudan a entender por qué la posibilidad de salir tiene relevancia. La Encuesta Nacional de Migración y Remesas de 2023 identificó el desempleo, la búsqueda de trabajo y los bajos ingresos entre los principales motivos para emigrar de Honduras. El PNUD también reconoce factores relacionados con violencia, reunificación familiar, educación y salud. Las convocatorias con referencias a varios países reúnen esa expectativa regional, pero no permiten atribuir una misma historia a todos los interesados. La investigación documenta los mensajes que encuentran en las plataformas, no las circunstancias individuales de quienes los reciben. La presentación visual es otro rasgo recurrente: 20 de los 33 registros están clasificados como publicaciones con imágenes generadas mediante inteligencia artificial. Estas acompañan tanto convocatorias como una de las ofertas comerciales de viaje. El uso de IA identifica una técnica de producción, no una falsedad automática. El engaño debe establecerse a partir de lo que cada pieza afirma o pretende demostrar: una ilustración de una invitación no equivale a una imagen sintética presentada como prueba de una caravana real.

Como oferta y gancho

La promoción comercial introduce una modalidad distinta a la salida colectiva. En los anuncios de supuestos coyotes, el viaje aparece como un servicio: se ofrecen cruces, se enumeran destinos y se proporcionan contactos para consultar o contratar el traslado. Una publicación de TikTok anuncia un servicio desde Monterrey, México, hacia Estados Unidos. Otra presenta tarifas según el destino y asegura que hay salidas cada seis días, pero no identifica el punto de partida. Son ofertas diferentes y la referencia a Monterrey no puede extenderse a ambas. El anuncio con precios incluye Texas por 6,500 dólares; Florida por 3,500; California por 2,600; Arizona por 4,500; Nueva York por 7,500, y Atlanta, Georgia, por 3,500.