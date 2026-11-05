El 3 de octubre es reconocido como Día del Hondureño en Dallas, Texas

La resolución fue aprobada el pasado 3 de noviembre por la Corte de Comisionados del condado, a iniciativa de Elba García, comisionada del Distrito 4, y destaca el aporte de los compatriotas al desarrollo económico, social y cultural de la comunidad estadounidense.

Dallas, Estados Unidos.- El condado de Dallas, Texas , declaró oficialmente el 3 de octubre como el Día del Hondureño , una fecha destinada a reconocer la presencia y las contribuciones de la comunidad catracha en esa región de Estados Unidos.

El reconocimiento también resalta el trabajo de Hondurans in Action USA, organización sin fines de lucro que impulsa iniciativas de solidaridad, servicio comunitario y formación de nuevos líderes, tanto en Honduras como en Estados Unidos.

La fecha elegida tiene un significado histórico para el país, pues el 3 de octubre de 1792 nació en Tegucigalpa el general Francisco Morazán, figura vinculada a los ideales de integración centroamericana.

La comunidad hondureña mantiene una presencia importante en el norte de Texas. De acuerdo con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, recopilados en la información de la resolución, aproximadamente 18,054 personas de origen hondureño residen en la ciudad de Dallas, sin incluir a quienes viven en municipios cercanos como Irving, Garland y Fort Worth.

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Los compatriotas participan en diferentes sectores laborales, entre ellos la construcción, los servicios y la logística. También mantienen vivas sus tradiciones mediante negocios de gastronomía hondureña, celebraciones patrias, actividades religiosas y encuentros comunitarios.

Las actividades deportivas también representan espacios de convivencia para los migrantes, especialmente durante los partidos de la Selección Nacional de Honduras en territorio estadounidense.

El reconocimiento a la comunidad hondureña en Estados UnidosLa declaración del condado de Dallas se suma a otros reconocimientos otorgados a la comunidad hondureña en Estados Unidos. En Los Ángeles, California, el Día del Hondureño cuenta con reconocimiento desde 2007, según los antecedentes de la iniciativa.

La población de origen hondureño también tiene una presencia significativa a escala nacional. Cifras del Censo estadounidense de 2024 estiman que alrededor de 1.46 millones de personas de origen hondureño residen en Estados Unidos.

Por otra parte, Hondurans in Action USA prepara la cuarta edición de la Gala de la Herencia Hondureña, programada para el 21 de noviembre de 2026 en el hotel Hilton Dallas Lincoln Centre.

El evento busca reunir a integrantes de la comunidad para promover la cultura, las tradiciones y los vínculos entre los hondureños que residen en el extranjero.