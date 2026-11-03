Migrantes latinos, estas son las fechas para solicitar la green card en noviembre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.-Los migrantes latinoamericanos que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante una petición familiar deberán utilizar la tabla Dates for Filing (fechas para presentar solicitudes) durante noviembre de 2026, según una disposición del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La medida, establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), aplica a todas las categorías de preferencia familiar y permite determinar quiénes pueden presentar el formulario I-485 para solicitar el ajuste de estatus desde territorio estadounidense. La disposición estará vigente únicamente durante todo noviembre de 2026; sin embargo, presentar la solicitud no garantiza la aprobación de la residencia, ya que la emisión de la green card depende de que exista una visa disponible, de acuerdo con las fechas de acción final del Departamento de Estado.

El gobierno estadounidense publica dos tablas migratorias: Dates for Filing, que establece cuándo se puede iniciar el trámite, y Final Action Dates, que determina cuándo puede emitirse una visa. Para presentar el formulario I-485, la fecha de prioridad del migrante debe ser anterior al corte correspondiente o su categoría debe aparecer como vigente, identificada con la letra C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Fechas de corte para las peticiones familiares

México cuenta con una columna propia en las tablas migratorias, mientras que los demás países latinoamericanos, incluido Cuba, aparecen en la columna general. Para noviembre, las fechas de presentación son las siguientes: -F1 (hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos): 1 de febrero de 2021 para la mayoría de los países y 1 de diciembre de 2008 para México.

-F3 (hijos casados de ciudadanos): 1 de noviembre de 2015 y 1 de diciembre de 2002, respectivamente. -F4 (hermanos de ciudadanos): 1 de noviembre de 2012 y 30 de abril de 2001, respectivamente. Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses —cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres— no están sujetos a los límites anuales de visas. Para solicitar a sus padres, el ciudadano debe tener al menos 21 años. Otro aspecto importante es la naturalización del familiar patrocinador. Cuando un residente permanente se convierte en ciudadano, la petición de su cónyuge o hijo menor puede pasar a la categoría de familiar inmediato, conservando la fecha de prioridad. En el caso de los hijos adultos solteros, la petición normalmente cambia de F2B a F1, aunque el beneficiario puede solicitar por escrito permanecer en F2B. Para México, la fecha de corte F2B es el 22 de marzo de 2011, mientras que F1 tiene como límite el 1 de diciembre de 2008. Los inmigrantes deben revisar su fecha de prioridad, que generalmente corresponde al día en que se presentó correctamente el formulario I-130. Una fecha idéntica al corte no permite presentar la solicitud.