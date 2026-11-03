José Darío Cruz, el nuevo ministro de Educación nombrado por Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- José Darío Cruz fue nombrado como nuevo ministro de Educación, luego de que el pasado viernes se destituyera a tres funcionarios, entre ellos Ivette Arely Argueta Padilla, ahora exministra de esta secretaría. El nuevo funcionario, que estará al frente de esta importante secretaría de Estado, cuenta con amplia experiencia en el ámbito educativo.

Cruz se ha desempeñado como vicerrector administrativo y autoridad de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). En una entrevista con HCH, el profesional confirmó que fue convocado a Casa Presidencial por el mandatario Nasry Asfura; sin embargo, en ese momento aseguró que desconocía el motivo de la invitación.

¿Qué se sabe del nuevo ministro?

EL HERALDO, a través de su revista Tic Tac, ya tuvo la oportunidad de conocer a profundidad quién es José Darío Cruz Zelaya, un hombre que, con el paso del tiempo, ha ido superando obstáculos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A sus 20 años, el ahora ministro de Educación contrajo matrimonio. Así fue como comenzó a formar su propia familia y actualmente es padre de Josué, Jonathan y Joseph. La historia de Darío comenzó en la aldea Panuaya, ubicada a 12 kilómetros de Juticalpa, cuando su madre, Cristina, decidió emigrar a la capital en 1978 junto a sus 10 hijos.

Desde muy pequeño estuvo ligado al ámbito de la docencia. Fue estudiante de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio y se desempeñó durante 11 años en educación primaria y 16 en educación media.

En una entrevista con EL HERALDO, compartió uno de sus sueños en el ámbito educativo: "todos los niños en edad escolar estén en la escuela, y siento que si se me da la oportunidad de estar en la Secretaría de Educación, eso es uno de mis sueños, mejorar la cobertura, hacer que todos los niños de cinco años estén en prebásica y así... Y con esa nueva generación en nueve años sería todo distinto para el país". En aquella conversación también reconoció que aspiraba a ocupar el cargo de ministro de Educación y cuestionó que los nombramientos de funcionarios estuvieran condicionados por la política partidaria. "Sí, aspiro a serlo, sin andar en política, Honduras se merece que los buenos funcionarios y hondureños lleguen a los cargos, pero que no deben estar necesariamente impregnados de un color, eso es lo que más daño ha hecho", dijo en ese momento.

Destitución de Argueta