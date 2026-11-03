Asfura llega a España para Cumbre Iberoamericana y asumir la presidencia pro tempore

Madrid, España.-El presidente Nasry Asfura arribó a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, encuentro en el que Honduras asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028.
A su llegada a la capital española, el mandatario fue recibido por Carmen Magariños, directora general de Magreb y África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Luis Cánovas del Castillo Muñoz, subdirector general adjunto de México, Centroamérica y el Caribe, y la embajadora de Honduras en España, Ana Paola Hall, entre otras autoridades.
Con la presidencia pro tempore, Honduras tendrá la responsabilidad de coordinar los trabajos de la Comunidad Iberoamericana, dar seguimiento a los compromisos de los Estados miembros y promover iniciativas de cooperación durante los próximos dos años.
Además, el país tendrá a su cargo la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para 2028 en territorio hondureño.
Durante su estadía en España, Asfura participará en las actividades oficiales del encuentro y sostendrá reuniones diplomáticas orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la búsqueda de oportunidades de cooperación.
La cumbre reúne a representantes de los países iberoamericanos para abordar temas de interés común relacionados con el desarrollo, la educación, la salud, la innovación, la inversión, la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional.
Con esta participación, Honduras se prepara para asumir la conducción de la agenda de la Comunidad Iberoamericana y organizar el próximo encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en 2028.