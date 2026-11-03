  1. Inicio
  2. · Honduras

Asfura llega a España para Cumbre Iberoamericana y asumir la presidencia pro tempore

Durante su estadía en España, Asfura participará en las actividades oficiales del encuentro y sostendrá reuniones diplomáticas orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 07:22
Asfura llega a España para Cumbre Iberoamericana y asumir la presidencia pro tempore

El mandatario hondureño llegó este martes a España.

 Foto: Cortesía

Madrid, España.-El presidente Nasry Asfura arribó a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, encuentro en el que Honduras asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028.

A su llegada a la capital española, el mandatario fue recibido por Carmen Magariños, directora general de Magreb y África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Luis Cánovas del Castillo Muñoz, subdirector general adjunto de México, Centroamérica y el Caribe, y la embajadora de Honduras en España, Ana Paola Hall, entre otras autoridades.

Con la presidencia pro tempore, Honduras tendrá la responsabilidad de coordinar los trabajos de la Comunidad Iberoamericana, dar seguimiento a los compromisos de los Estados miembros y promover iniciativas de cooperación durante los próximos dos años.

Primera dama de Honduras se reunirá con la reina Letizia el jueves 5 de noviembre

Además, el país tendrá a su cargo la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para 2028 en territorio hondureño.

Durante su estadía en España, Asfura participará en las actividades oficiales del encuentro y sostendrá reuniones diplomáticas orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la búsqueda de oportunidades de cooperación.

La cumbre reúne a representantes de los países iberoamericanos para abordar temas de interés común relacionados con el desarrollo, la educación, la salud, la innovación, la inversión, la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional.

Con esta participación, Honduras se prepara para asumir la conducción de la agenda de la Comunidad Iberoamericana y organizar el próximo encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en 2028.

Fortalecerán la alimentación escolar con inversión de 15 millones de dólares

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias