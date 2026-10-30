Fortalecerán la alimentación escolar con inversión de 15 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 1.2 millones de estudiantes de prebásica y básica serán beneficiados con el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, tras la firma de un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El proyecto, denominado “Modelo de gestión territorial para la desconcentración del Programa Nacional de Alimentación Escolar”, tendrá una duración de tres años, desde noviembre de 2026 hasta diciembre de 2029. La iniciativa contará con un presupuesto de 15 millones de dólares (más de 403 millones de lempiras), financiados por el Gobierno, según informaron las autoridades.

Durante la ejecución de este modelo de gestión territorial, se contempla intervenir 30 mancomunidades del país, con prioridad en las zonas que presentan alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos y bajos indicadores de seguridad alimentaria. El convenio fue suscrito por Fátima Suárez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y Fátima Espinal, representante de la FAO en Honduras, quienes formalizaron el acuerdo para impulsar un modelo de gestión descentralizado del programa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la FAO, uno de los objetivos es incorporar productos frescos de origen local a la alimentación que reciben los escolares, mediante mecanismos de compra que permitan la participación de agricultores de cada zona. "Los municipios y las mancomunidades tendrán un rol protagónico, dado que serán estas el canal desde donde se apoyará a los agricultores para asegurar que están entregando los volúmenes y la diversidad de productos comprometidos en los centros escolares”, explicó Espinal.