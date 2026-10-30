EE UU alerta a sus ciudadanos por posibles ataques en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante la amenaza de posibles ataques contra puentes y vías de acceso al puerto y al centro de Puerto Cortés, en Cortés.

Mediante un aviso divulgado este viernes 30 de octubre, la representación diplomática recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Puerto Cortés desde las 6:00 de la tarde de este viernes hasta las 6:00 de la tarde del domingo 1 de noviembre.

La advertencia se produce luego de que la Secretaría de Seguridad de Honduras informara sobre una posible amenaza contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés.

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar transitar por la zona de Puerto Cortés este fin de semana, mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades hondureñas", señala el comunicado.