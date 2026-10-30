EE UU alerta a sus ciudadanos por posibles ataques en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante la amenaza de posibles ataques contra puentes y vías de acceso al puerto y al centro de Puerto Cortés, en Cortés.
Mediante un aviso divulgado este viernes 30 de octubre, la representación diplomática recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Puerto Cortés desde las 6:00 de la tarde de este viernes hasta las 6:00 de la tarde del domingo 1 de noviembre.
La advertencia se produce luego de que la Secretaría de Seguridad de Honduras informara sobre una posible amenaza contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés.
"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar transitar por la zona de Puerto Cortés este fin de semana, mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades hondureñas", señala el comunicado.
Según la información difundida por las autoridades hondureñas, un individuo habría enviado mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para causar daños en puentes e instalaciones portuarias.
También habría mencionado posibles vínculos con una estructura criminal transnacional.
Ante esta situación, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante su oficina de Interpol y en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló diligencias que permitieron identificar y requerir al ciudadano señalado, con el objetivo de establecer su posible responsabilidad y determinar el alcance de las amenazas.
En su alerta, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que, si permanecen en Puerto Cortés, eviten los puentes y las vías de acceso que conducen al puerto y al centro de la ciudad, especialmente durante las primeras horas de la mañana del sábado 31 de octubre.
Además, advirtió que podría registrarse una mayor presencia de agentes de seguridad y retrasos en la circulación, por lo que recomendó seguir las instrucciones de las autoridades hondureñas, mantenerse atentos al entorno y revisar sus planes de seguridad personal.
La Embajada también informó que mantiene un monitoreo de la situación en coordinación con la Secretaría de Seguridad y recomendó a su personal evitar la ciudad durante el período señalado.