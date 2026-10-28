Salud pide a los padres llevar a sus hijos a vacunarse contra el dengue

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) hizo este miércoles -28 de octubre- un llamado a los padres de familia y encargados para que lleven a sus hijos a vacunar contra el dengue, con el propósito de proteger a la población infantil y adolescente frente a esta enfermedad. Odalys García, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), informó que Honduras dispone de la vacuna contra el dengue de forma gratuita en las 20 regiones sanitarias del país. La funcionaria detalló que la vacuna está dirigida a niños y adolescentes de 6 a 16 años y cuenta con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como parte de la estrategia para facilitar el acceso, las autoridades sanitarias buscan captar a los menores principalmente en escuelas y colegios mediante jornadas de vacunación extramuros.

El biológico consta de dos dosis; la primera se administra al momento de la captación y la segunda debe aplicarse tres meses después de la dosis inicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El llamado a la vacunación contra el dengue se da en momentos en que Honduras acumula 12,281 casos de la enfermedad y cuatro muertes confirmadas en lo que va de 2026. Los datos oficiales, actualizados hasta la semana epidemiológica 42, que comprende del 18 al 24 de octubre, registran 692 nuevos casos en una semana. Las autoridades sanitarias advierten que los menores de 15 años son el grupo de población más afectado por la enfermedad, por lo que aconsejaron a los padres y encargados para que permitan que sus hijos reciban ambas dosis para obtener la protección prevista. La vacuna es segura y gratuita, por lo que las familias pueden acudir a los establecimientos de salud o aprovechar las jornadas de vacunación que se desarrollarán en los centros educativos. La Sesal advirtió que las coberturas de vacunación todavía no alcanzan los niveles óptimos, que deben rondar el 95% o más para lograr una protección amplia de la población y reducir el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles.