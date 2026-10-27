Honduras confirma 692 nuevos casos de dengue y acumula 12,281 en lo que va del año

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue que se reportan en el país siguen aumentando y a la fecha se reporta un acumulado de 12,281 casos. Los datos de la Secretaría de Salud (Sesal) indican que hasta la semana epidemiológica 41 el país contabilizaba 11,589 casos acumulados. Sin embargo, en la semana epidemiológica 42 (del 18 al 24 de octubre) el país contabilizó 692 nuevos casos de la enfermedad provocada por el mosquito transmisor Aedes aegypti. La comparación semanal refleja un aumento menor al registrado en el período anterior; durante la semana epidemiológica 41 se reportó un incremento de 840 casos, mientras que en la semana 42 la cifra fue de 692. Esto significa que hubo 157 contagios adicionales menos que en la semana previa, una reducción de aproximadamente 18.5% en el volumen de nuevos casos reportados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aunque este comportamiento, señalan expertos, apunta a una desaceleración del crecimiento semanal de los contagios, no significa que la transmisión del dengue esté controlada. El acumulado nacional continúa aumentando y cada nueva semana se suman más personas afectadas por la enfermedad; además, una disminución en los casos nuevos reportados durante un período no garantiza que la tendencia se mantenga en las siguientes semanas. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que los contagios se distribuyen en todo el territorio nacional, aunque Olancho registra la mayor cantidad de casos, seguido del Distrito Central, Choluteca, San Pedro Sula, Colón y Yoro. De acuerdo con los datos de vigilancia sanitaria, los menores de 15 años son la población más afectada por la enfermedad, no obstante, las autoridades advierten que el dengue puede afectar a personas de todas las edades, por lo que recomiendan mantener las medidas preventivas en los hogares y las comunidades. En cuanto a las muertes, Mejía detalló que se han confirmado cuatro fallecimientos, de los cuales tres corresponden a mujeres y uno a un hombre.