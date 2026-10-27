Cuatro nuevos casos elevan a 12 los contagios de chikungunya en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó este martes 27 de octubre cuatro nuevos casos de chikungunya en Honduras, con lo que la cifra de personas afectadas por esta enfermedad viral ascendió a 12 en lo que va del 2026 a nivel nacional.
Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó sobre el incremento de contagios y señaló que el departamento de El Paraíso concentra la mayor cantidad de casos, especialmente en el municipio de Alauca.
“Se ha sumado cuatro nuevos casos, con lo cual llevamos un total de 12 casos de Chikungunya; ya tenemos casos en Tegucigalpa, La Ceiba y el mayor número en Alauca y también tenemos en Danlí”, dijo Mejía.
En cuanto al dengue, el dirigente confirmó que Honduras registra alrededor de 12,000 casos y cuatro fallecimientos asociados a esta enfermedad, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.
Salud pide eliminar criaderos de zancudos
Ante el aumento de contagios, Mejía hizo un llamado a la ciudadanía para aplicar las mismas medidas preventivas utilizadas contra el dengue, principalmente la eliminación de recipientes y otros objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.
Además, insistió en la importancia de desechar botellas, llantas y latas que permanezcan en patios o espacios abiertos, así como cambiar con frecuencia el agua de los floreros para reducir las condiciones que favorecen la reproducción del zancudo transmisor.
De igual forma, recomendó a las personas solicitar BTI en el establecimiento de salud más cercano, un producto utilizado para combatir las larvas de los mosquitos en los depósitos de agua.
¿Cuáles son los síntomas del chikungunya?
El chikungunya es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, los mismos que pueden transmitir el dengue.
Entre sus principales síntomas figuran la fiebre, el dolor de cabeza, las molestias musculares y el dolor intenso en las articulaciones, que puede acompañarse de inflamación, limitando el movimientos de las personas afectadas.
Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un establecimiento de salud ante la aparición de estos síntomas, con el propósito de recibir una evaluación médica adecuada y evitar más contagios.