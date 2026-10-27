Cuatro nuevos casos elevan a 12 los contagios de chikungunya en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó este martes 27 de octubre cuatro nuevos casos de chikungunya en Honduras, con lo que la cifra de personas afectadas por esta enfermedad viral ascendió a 12 en lo que va del 2026 a nivel nacional.

Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó sobre el incremento de contagios y señaló que el departamento de El Paraíso concentra la mayor cantidad de casos, especialmente en el municipio de Alauca.

“Se ha sumado cuatro nuevos casos, con lo cual llevamos un total de 12 casos de Chikungunya; ya tenemos casos en Tegucigalpa, La Ceiba y el mayor número en Alauca y también tenemos en Danlí”, dijo Mejía.