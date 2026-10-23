Salud confirma ocho casos de chikungunya y detecta transmisión comunitaria

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmaron ocho casos de chikungunya en lo que va del año en el territorio nacional. Las autoridades sanitarias confirmaron transmisión comunitaria del virus en el municipio de Alauca, departamento de El Paraíso. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de Salud, detalló que los casos fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio y que, aunque el primer contagio identificado fue importado, las autoridades ya detectaron transmisión del virus dentro del territorio hondureño. "El primer caso fue un caso importado, se trata de un hondureño que se trasladó a Nicaragua y luego retornó a nuestro país con toda la sintomatología característica de esta enfermedad de chikungunya", dijo. Cuatro de los casos están el Distrito Central, mientras que dos se registran en Atlántida, uno en El Paraíso y uno en Olancho, según el informe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La situación que más preocupa a las autoridades sanitarias es la transmisión comunitaria identificada en la localidad de El Pedregalito, en Alauca, ubicada aproximadamente a cinco kilómetros de la frontera con Nicaragua. Según el jefe de Vigilancia de la Salud, la cercanía con el territorio nicaragüense y el desplazamiento frecuente de hondureños hacia ese país podrían estar relacionados con la propagación de la enfermedad. Mejía explicó que las personas pueden ser picadas por mosquitos infectados durante su estadía en Nicaragua y presentar síntomas después de regresar a Honduras. En ese contexto, señaló que ya hay familias enteras con manifestaciones de la enfermedad en la zona fronteriza. El primer caso identificado correspondió a un hondureño originario del municipio de Tela, Atlántida, quien viajó a Nicaragua y posteriormente regresó al país con síntomas compatibles con chikungunya. A partir de ese reporte, las autoridades realizaron acciones de contención y mantuvieron la vigilancia epidemiológica. Ante el incremento de casos de chikungunya en la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países a fortalecer la vigilancia epidemiológica, la detección oportuna y la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios. El organismos indica que el seguimiento de los casos sospechosos y confirmados, junto con las medidas de control del mosquito transmisor, es fundamental para identificar nuevos focos y limitar la propagación. El chikungunya es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, entre ellos Aedes aegypti y Aedes albopictus. El primero también transmite el dengue.