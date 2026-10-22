OPS pide reforzar vigilancia epidemiológica ante aumento del dengue en la región

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de las Américas a reforzar la vigilancia epidemiológica, virológica y entomológica ante el incremento de casos de dengue en algunas zonas de la región. En la actualización epidemiológica publicada el 20 de octubre, la OPS señaló que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer la transmisión del dengue durante los próximos meses, dependiendo de las características de cada territorio. En ese sentido, recomienda a los Estados miembros a fortalecer la capacidad de diagnóstico y la atención oportuna de pacientes ante el incremento de casos de estas enfermedades. También advirtió que los brotes simultáneos de sarampión en varios países podrían aumentar la demanda de los servicios de salud. En Honduras durante la última semana los datos de la Secretaría de Salud mostraron un incremento superior al 7% en el diagnóstico de casos sospechosos de dengue. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En apenas una semana se contabilizaron 840 nuevos casos sospechosos de esta enfermedad que es provocada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. A la fecha Honduras contabiliza un total de 11,589 casos acumulados de dengue en lo que va del año. La OPS señaló que para el territorio hondureño, en 2026 se observó un incremento progresivo durante lo corrido del año con un importante número de casos notificados entre las semana epidemiológica 24 y 37. Agrega que en el país se identificó la circulación de dos serotipos del virus de dengue (DENV-1 y DENV-3), con predominio del serotipo DENV-3 en un 99%. La actualización de casos del organismo indica que entre las semana epidemiológica 30 y 37, la notificación se ha mantenido por encima de los 400 casos semanales y las regiones sanitarias con mayor reporte continúan siendo el Distrito Central y Cortés, específicamente San Pedro Sula.

En la Región de las Américas, durante el año 2026 y hasta la semana epidemiológica 37, se notificaron 1,692,937 casos sospechosos de dengue.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, la OPS destacó la importancia de fortalecer la vigilancia entomológica, que permite evaluar los cambios en el riesgo de transmisión de enfermedades y medir el impacto de las medidas de control del mosquito transmisor. El organismo indicó que la información sobre los puntos donde se concentran los casos debe utilizarse para orientar acciones intensivas de control de vectores.