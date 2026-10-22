Sin enchufes y bajo 60 cámaras: así es por dentro el módulo de Támara que fue reconstruido

La lente de EL HERALDO captó cómo luce el interior del nuevo módulo del Centro Penitenciario Nacional de Támara, con capacidad para unos 1,300 privados de libertad, que fue inaugurado el pasado miércoles 21 de octubre tras ser reconstruido con una inversión de al menos seis millones de lempiras. A continuación, las imágenes.
Este nuevo módulo fue supervisado e inaugurado por el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Irán Amador Lacayo, y la secretaria de Derechos Humanos, Leda García Pagan.
El director del centro penitenciario, el teniente coronel William García, detalló que la obra busca reducir el hacinamiento. En Támara hay entre 5,670 y 5,700, una cifra que va cambiando conforme a los ingresos o egresos.
El recinto era conocido como el módulo de sentenciados y será clasificado como de mínima y media seguridad. Es uno de los nueve módulos del predio.
Por dentro, el pabellón tiene dos niveles con techo de lámina que está sostenido por un armazón de color anaranjado. Las celdas están alineadas hacia ambos lados con frentes de barrotes y puertas de rejas.
Este nuevo módulo segmentado por pabellones cuenta con varios portones de acceso y celdas que permiten su clasificación. Hay celdas para 3, 6 y hasta 15 presos, dependiendo del nivel de peligrosidad, y los dormitorios colectivos tienen camarotes de hierro con sus respectivos colchones, que todavía conservan el plástico.
Las autoridades penitenciarias dieron a conocer que, para vigilar este módulo, se instalaron 60 cámaras, tanto en el interior como en los espacios abiertos.
Durante la remodelación se reparó el sistema eléctrico, agua potable y aguas negras.
Cabe mencionar que los reclusos no contarán con conexiones eléctricas, ya que no están permitidas.
En el exterior del módulo se pueden ver algunas glorietas con mesas y bancos, patios con césped, caminos de cemento y lavaderos y teléfonos públicos de uso penitenciario.
También están a la vista las torres de vigilancia de concreto que vigilan el predio.
Tras la inauguración de este nuevo módulo para reclusos, un sacerdote bendijo las instalaciones. Por su parte, las autoridades penitenciarias también agradecieron a los presos que participaron durante el proceso de reconstrucción. El director del INP señaló que, aunque no es nuevo, los prisioneros estarán en condiciones más dignas.