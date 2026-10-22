Exigen que la justicia alcance a Luis Redondo y diputados de la comisión permanente

El requerimiento fiscal comprendre 21 delitos atribuidos a los señalados por actuaciones relacionadas con la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional.Entre los ilícitos mencionados figuran perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos.La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) señala a Redondo por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/consideran-requerimiento-fiscal-contra-redondo-consecuencia-abusos-enciende-choque-entre-libre-rivales-MK32384668" target="_blank">violación de los deberes de los funcionarios.</a>A Luz Angelica Smith se le atribuyen los delitos de falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.También figuran Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña. Asimismo, el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG), Edis Moncada, enfrenta una acusación por presunta violación de los deberes de los funcionarios.