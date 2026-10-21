Mr. Yambo estrena su videoclip "Afterparty", una fiesta real con Fancony y amigos que admira

Tegucigalpa, Honduras.- El artista hondureño Jorge Armando Martínez, mejor conocido en la escena musical como Mr. Yambo o Yambé, estrenó recientemente el videoclip de "Afterparty", uno de los temas de su EP que lleva por título "Las últimas historias humanas". En entrevista para Diario EL HERALDO, el carismático cantautor contó detalles de cómo nació su proyecto y qué hay detrás de una producción que logró transmitir esa espontaneidad que se buscaba. "Afterparty" es el primer sencillo del miniálbum de seis canciones, y según explicó Yambé, fue una composición realizada "desde cero" junto al productor Chia Casanova, a diferencia de los demás temas del EP, para los que ya tenía ideas previas de producción.

El resultado de ese "lienzo en blanco" es un tema fresco, que habla de pasarla bien y de conocer a alguien en una fiesta para luego invitarle a un after party, pero solo de dos.

Jorge Armando, quien se define como un exponente del pop latino de temas positivos, pausó su carrera musical por alrededor de un año, con la finalidad de escribir nueva música y explorar otros ritmos como la cumbia, cha cha chá, reggae, salsa y bossa nova. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El elenco para "Afterparty"

En el video musical de Mr. Yambo figura José Carlos Tróchez Girón, más conocido como Fancony, de "Los Hijos de Morazán", amigo suyo desde hace varios años. El artista mencionó durante la entrevista que temía que Fancony no pudiera participar en su video por la apretada agenda que tiene debido al éxito del pódcast.

Sin embargo, cuando llegó el rodaje de "Afterparty" el creador de contenido accedió con su característico "démosle". "Lo hizo por pura amistad", recordó Yambé. La psicóloga y creadora de contenido de origen español, Asunción Lizarán Torres, conocida en redes como Aliza, también aparece en escena junto a Fancony; ambos le dieron vida a la pareja de esta historia musical, logrando transmitir la "química entre ellos" en el video.

Mr. Yambo compartió con alegría que el elenco para "Afterparty" se completó con colegas y amigos a los que aprecia; entre ellos mencionó algunos nombres como Chelín, Calle Palermo, Madame Gruv, creadores de pódcast con los que ya había trabajado y otros.

A sus 45 años, Jorge Armando Martínez explicó que quiso ser menos protagonista y más "el cantante de la fiesta", con una historia que girara alrededor de los invitados. Además, transformó el patio de su casa en el escenario de la fiesta junto al director de arte Ulises y al director de video Mario Suite. En la entrevista confesó que durante la temporada lluviosa, entre finales de septiembre e inicios de octubre, lo hizo dudar sobre hacer el rodaje hasta el último momento, y que al final no llovió, pero que sí se atrasó el rodaje. "Públicamente quiero pedir una disculpa a mis vecinos", manifestó entre risas, pero apenado al confesar que, aunque tenía previsto que el rodaje del primer día terminara a las 10 de la noche, concluyó al filo de las 3:00 de la madrugada.

Aun con el desvelo y el cansancio de la semana siguiente, el artista dejó entrever que lograron reflejar en pantalla un ambiente genuino. "La fiesta sucedió de verdad", afirmó, agregando que se divirtieron tanto durante la producción que se nota en el resultado.

"Las últimas historias humanas"

El nombre de su EP, "Las últimas historias humanas" tiene un trasfondo profundo. Mr. Yambo explicó que, aunque él también ha utilizado inteligencia artificial como una herramienta para acelerar procesos, considera que la industria ha ido perdiendo humanidad en la búsqueda de la viralización. A su criterio, las canciones se parecen más entre sí y los éxitos duran poco. En ese sentido, el cantante afirmó que quiso crear un disco con "temas cercanos a su vida y rodeados de calidad humana", con colaboraciones como la voz de Madame Gruv al inicio de "Afterparty" y la guitarra grabada por su amigo David.