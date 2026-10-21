Encuentran cuerpo semienterrado en cañeras de SPS; investigan si pertenece a joven desaparecida

San Pedro Sula, Honduras.-El cadáver de una persona fue encontrado semienterrado en una zona de cañeras de San Pedro Sula, sector Olímpico colindante con Monte Bello, Cortés, donde de manera preliminar ha trascendido que podría tratarse de una joven que había sido reportada como desaparecida en los últimos días.

La identidad de la persona fallecida aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, pero de manera preliminar se ha dicho que se trata de la joven Jeymi Sabillón.

Entre los indicios que podrían contribuir a la identificación se encuentra una pulsera que la víctima llevaba en una de sus manos, según la información preliminar que ha trascendido sobre el hallazgo.