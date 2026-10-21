Encuentran cuerpo semienterrado en cañeras de SPS; investigan si pertenece a joven desaparecida

San Pedro Sula, Honduras.-El cadáver de una persona fue encontrado semienterrado en una zona de cañeras de San Pedro Sula, sector Olímpico colindante con Monte Bello, Cortés, donde de manera preliminar ha trascendido que podría tratarse de una joven que había sido reportada como desaparecida en los últimos días.
La identidad de la persona fallecida aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, pero de manera preliminar se ha dicho que se trata de la joven Jeymi Sabillón.
Entre los indicios que podrían contribuir a la identificación se encuentra una pulsera que la víctima llevaba en una de sus manos, según la información preliminar que ha trascendido sobre el hallazgo.
Asimismo, de manera preliminar se informó que en el lugar se habría encontrado una carpeta con el nombre de Jeymi Sabillón y prendas de vestir femeninas.
Estos elementos deberán ser verificados por las autoridades como parte de las investigaciones para determinar si existe una relación entre el cadáver encontrado y la joven desaparecida.
El hallazgo ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que murió la joven y cómo llegó hasta esa zona de cañeras, aspectos que deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Por ahora, se está a la espera de información oficial que permita confirmar la identidad de la víctima y establecer las circunstancias del caso.