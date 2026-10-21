Jugó en Olimpia y Marathón: así es la nueva vida de Esteban Espíndola en EE UU

¿Recuerdas a Esteban Espíndola? Este exjugador del Olimpia y Marathón sorprende con su nueva faceta en Estados Unidos. ¿A qué se dedica? Esto es lo que hace el argentino que fue mundialista juvenil argentino.
Un giro rotundo ha tomado la vida de Esteban Espíndola, exdefensor central argentino que militó en Olimpia y Marathón de Honduras, además del Deportivo Saprissa de Costa Rica. Tras retirarse del fútbol profesional a los 31 años, ahora vive una etapa marcada por la fe y el crecimiento personal.
Espíndola construyó parte de su trayectoria profesional en Centroamérica. El zaguero tuvo un breve paso por Olimpia en 2018, con el disputó un total de 14 partidos y consiguió el subcampeonato. Después de solo seis meses en el equipo blanco se marchó a San Pedro Sula para fichar con el Marathón y ahí estuvo un torneo completo.
El exfutbolista está radicado actualmente en Estados Unidos. Espíndola apareció recientemente en una iglesia de Dallas, Texas, donde compartió un testimonio espiritual ante decenas de feligreses.
Durante su testimonio, el argentino habló sobre cómo el encuentro con su fe cristiana le permitió recuperar la paz y encontrar un nuevo propósito. Su relato reflejó una transformación personal que ahora ocupa un lugar importante en su vida, después de abandonar las canchas.
Uno de los episodios más sensibles que compartió fue la enfermedad que atravesó su madre. Espíndola recordó aquella etapa complicada mientras su carrera futbolística avanzaba, una experiencia que influyó en su manera de comprender las dificultades y afrontar los desafíos personales.
El exdefensor también reflexionó sobre el valor de los momentos difíciles y la importancia de mantener la esperanza cuando las circunstancias se complican. Ante los asistentes, transmitió un mensaje de fe y consuelo basado en las experiencias que ha vivido a lo largo de los años.
En abril de 2023, Espíndola anunció su retiro del fútbol profesional a los 31 años. Su decisión marcó el cierre de una etapa como jugador, pero no significó una despedida definitiva del deporte, al que continúa vinculado mediante actividades relacionadas con la representación de futbolistas.
Actualmente, el argentino trabaja como agente e intermediario a través de NOSS Football Agency. Desde esa plataforma, se enfoca en impulsar y acompañar a jóvenes talentos, ayudándolos a explorar oportunidades y avanzar en sus respectivas carreras dentro de la industria futbolística.
Esteban Espíndola obtuvo recientemente el diploma de Sports Management (Gestión Deportiva), que es un programa académico de corta duración enfocado en el negocio del deporte, marketing, finanzas, derecho, y administración de instalaciones o entidades deportivas.
"Agradecido de haber completado mi Diplomado en Gestión Deportiva, un paso significativo en un viaje que sigue retándome a crecer, aprender y seguir elevando mis estándares. Creo que es importante permanecer disciplinado, enseñable, curioso y comprometido con el crecimiento continuo, sin importar en qué etapa del viaje estemos", dijo Espíndola hace unos meses.
Su nueva faceta también está acompañada de preparación académica. Espíndola obtuvo recientemente el título de Director Deportivo por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), en Argentina, una formación que fortalece sus conocimientos sobre gestión y desarrollo dentro del deporte.
Aunque ya no compite en el terreno de juego, continúa construyendo un camino ligado al deporte y a las experiencias personales que considera fundamentales en su vida.
Así, Esteban Espíndola escribe un nuevo capítulo después de su retiro. Entre su labor con jóvenes futbolistas, su formación como director deportivo y sus testimonios espirituales, el antiguo jugador de Olimpia y Marathón busca desarrollar una vida con propósitos que van más allá del fútbol profesional.
Espíndola fue mundialista Sub-17 con Argentina y es recordado en Honduras por su paso con Olimpia y Marathón. Hoy sigue ligado al fútbol.