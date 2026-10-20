Periodista centroamericano no votó por Vinicius: Balón de Oro tomó decisión con él

En el marco de la elección del Balón de Oro, se ha dado a conocer que el comité organizador tomó una determinación con un periodista salvadoreño que no votó por Vinicius. ¿Quién es y qué fue lo que realmente sucedió?
Se trata del periodista salvadoreño Bruno Porzio, quien es uno de los más polémicos en esta nación y que no votó por Vinicius en la elección del Balón de Oro del 2024.
Porzio es de descendencia italiana, pero tiene muchos años viviendo en El Salvador. Él es fiel seguidor del FC Barcelona y en 2024 se llenó de polémica.
Fue en el 2024 cuando Vinicius y el español Rodri disputaban el Balón de Oro, pero Bruno Porzio optó por no apoyar al brasileño ni siquiera entre los 10 mejores del mundo.
Así votó Bruno Porzio en 2024. Haber dejado fuera a Vinicius hizo que estuviera en diversos programas a nivel mundial y luego de eso el comité organizador tomó una decisión.
Tras no haber votado por Vinicius, fue el mismo Bruno Porzio quien confirmó recientemente que ya no votará en el Balón de Oro y el comité eligió a otro comunicador.
Aunque no se sabe si todo se debió por la polémica de Vinicius, en este 2026 el comunicador ya no votó en el Balón de Oro como representante de El Salvador.
El nuevo peridista de El Salvador que votará en el Balón de Oro por parte de El Salvador se llama Ricardo Menéndez. De hecho, ya votó.
Él es el periodista de El Salvador que ahora votará en el Balón de Oro. Hace unas semanas confirmó que ya había mandado sus votaciones y lo hizo por correo.
En esta ocasión Vinicius no aparece como uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro 2026 y delante de él hay candidatos como Mbappé, Lamine Yamal o Harry Kane.