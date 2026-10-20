Increíble: Castigan a Egipto por lo que hicieron ante Argentina en el Mundial 2026

Una vez terminado el partido, Ziko no ocultó su enojo y responsabilizó al arbitro por la eliminación de su selección. “El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos. Fue un partido dirigido. Quería darle una alegría a los hinchas, pero les pido disculpas. No se dio y no fue nuestra culpa”, afirmó.