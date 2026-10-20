Increíble: Castigan a Egipto por lo que hicieron ante Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Egipto fue castigada por la FIFA tras la polémica suscitada en el Mundial 2026 donde los africanos afirmaron que la FIFA estaba del lado de los argentinos. Este es el castigo a los egipcios y ya está dando de qué hablar.
La FIFA suspendió por tres partidos a Hossam Hassan, entrenador de Egipto, por sus gestos durante la derrota por 3-2 ante la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial.
En medio del griterío y los reclamos por el gol anulado a Mostafa Ziko, Hassan cruzó ambos brazos y los exhibió frente a las cámaras de la TV.
Además, su hermano Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico, recibió la misma sanción, mientras que el delantero fue castigado con cinco fechas por sus declaraciones contra el arbitraje.
“Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés”, había asegurado Hassan después de la eliminación, en un partido en el que cuestionó varias decisiones arbitrales y sostuvo que su equipo había sido perjudicado.
Ahora, más de tres meses después del encuentro, el Comité de Disciplina de la FIFA resolvió aplicar las sanciones.
La Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) confirmó las medidas a través de un comunicado oficial, en el que informó que recibió las decisiones disciplinarias contra el entrenador, su hermano y el futbolista. Los castigos se relacionan con los gestos de Hassan durante el encuentro y los fuertes cuestionamientos de Ziko en la conferencia de prensa posterior.
El delantero, que también recibió la sanción más extensa, había apuntado directamente contra el árbitro: “Fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos”, expresó tras la derrota. Además, llegó a afirmar que el partido había sido dirigido y que el campeonato estaba amañado.
Por su parte, la EFA informó que solicitó a la FIFA los fundamentos detallados de las resoluciones para analizar los argumentos y evaluar la posibilidad de presentar una apelación, de acuerdo con los reglamentos vigentes.
Una vez terminado el partido, Ziko no ocultó su enojo y responsabilizó al arbitro por la eliminación de su selección. “El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos. Fue un partido dirigido. Quería darle una alegría a los hinchas, pero les pido disculpas. No se dio y no fue nuestra culpa”, afirmó.