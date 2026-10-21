Vetan a fotógrafa deportiva por su vestimenta: ella se pronuncia y desata la polémica

Un increíble caso se dio en Paraguay luego que una fotógrafa deportiva fuese vetada por su vestimenta. La joven explicó lo que ha sucedido y ha encendido la polémica. ¿Quién le hizo el veto?
Se trata de la joven Adriana Caballero, fotógrafa deportiva paraguaya que cubre a un club llamado Sportivo Ameliano en ese país. El club emitió un código de vestimenta de cara al juego vs Olimpia y eso desató la polémica.
La fotógrafa deportiva Adriana Caballero quedó en el centro de la polémica después de que el Sportivo Ameliano estableciera restricciones sobre su vestimenta de trabajo, prohibiendo el uso de shorts, blusas escotadas y prendas que dejaran el abdomen al descubierto.
La controversia estalló luego de que la directiva del club presentara una queja formal ante el medio de comunicación para el que trabaja. Tras la ola de críticas, la institución se retractó públicamente y aseguró que la medida no contaba con la autorización de la comisión directiva.
Por su parte, Adriana defendió su libertad para ejercer su profesión y cuestionó que se llegara al punto de reclamar por una fotografía suya publicada en redes sociales.
“Siempre voy de acuerdo a mi comodidad. Cuando leí el comunicado me chocó, pero dije: ya está, tarde o temprano iba a pasar. Esto puede perjudicar a mis colegas”, expresó.
Ante la controversia, el presidente del club, Héctor Melgarejo aclaró que la publicación la hizo la jefa de prensa sin autorización alguna y que de ninguna manera refleja la postura de la institución.
Además, desmintió cualquier prohibición, calificó la medida como una tontería y confirmó que los trabajadores de prensa pueden ir al estadio vestidos como prefieran.
"Nunca hice con otras intenciones. Siempre voy de acuerdo a mi comodidad. Esta persona incluso llamó al medio que subió mi foto a quejarse que no era lo correcto hacer una publicación así", dijo la joven.
Ante la masiva ola de críticas, rechazo social y acusaciones de censura profesional en las redes, la institución paraguaya se vio obligada a retractarse públicamente. La fotógrafa defendió firmemente su derecho a ejercer libremente su labor priorizando siempre su comodidad física.