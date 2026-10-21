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Capturan a sospechoso de asesinato de líder lenca en Santa Bárbara

La captura se ejecutó en la aldea Las Flores, municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, luego de que se girará una orden judicial en contra del sospechoso

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 10:47
Capturan a sospechoso de asesinato de líder lenca en Santa Bárbara

El sospechoso, cuyo nombre no fue revelado por la Policía Nacional, fue presentado este día.

Foto: DPI.

Santa Bárbara, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un sospechoso de 21 años, señalado por el asesinato del líder lenca José Manuel Rodríguez, en un operativo realizado en la aldea Las Flores, municipio de San Nicolás, Santa Bárbara.

La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Departamental de Prevención número 16 (UDEP-16) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), diez días después del crimen y en menos de 24 horas desde la emisión de la orden judicial.

El asesinato de Rodríguez ocurrió el pasado 10 de octubre. Según el testimonio de un testigo protegido, la víctima compartía con varios amigos cuando un joven lo llamó para conversar en privado.

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Poco después, Rodríguez cayó sin vida, mientras que el sospechoso huyó del lugar portando un machete, de acuerdo con el relato.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

El detenido es señalado como sospechoso del crimen, por lo que será el desarrollo de las diligencias judiciales el que determine su responsabilidad en los hechos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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