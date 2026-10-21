Capturan a sospechoso de asesinato de líder lenca en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un sospechoso de 21 años, señalado por el asesinato del líder lenca José Manuel Rodríguez, en un operativo realizado en la aldea Las Flores, municipio de San Nicolás, Santa Bárbara.

La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Departamental de Prevención número 16 (UDEP-16) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), diez días después del crimen y en menos de 24 horas desde la emisión de la orden judicial.

El asesinato de Rodríguez ocurrió el pasado 10 de octubre. Según el testimonio de un testigo protegido, la víctima compartía con varios amigos cuando un joven lo llamó para conversar en privado.