Don José, querido por sus bailes en TikTok, fue asesinado para robarle su arma

Conocido por su carisma, habilidad y servicio, don José María Pastrana, guardia de seguridad querido en TikTok por sus videos de baile, hoy deja de luto a Comayagua tras su crimen registrado en la plaza Torondón. Aquí los detalles.
El hecho ocurrió mientras José Pastrana cumplía con su jornada laboral como guardia de seguridad, cuando individuos intentaron despojarlo de su arma de fuego.
De acuerdo con esas versiones, el vigilante se resistió al presunto robo y quedó gravemente herido durante el incidente.
Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo, Pastrana falleció en el lugar, quedando su cuerpo tendido frente a un local.
Además de su trabajo como guardia de seguridad, José María Pastrana se hizo conocido en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde publicaba videos bailando.
Pastrana también acostumbraba realizar transmisiones en vivo durante sus jornadas laborales y en sus ratos libres.
La noticia de su fallecimiento causó consternación entre las personas que lo conocían y entre los usuarios que seguían sus videos en TikTok.
Personas cercanas lo recordaban como alguien amable y solidario, dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban.
La muerte de José María Pastrana deja luto entre sus seres queridos y seguidores, que lo recuerdan por su alegría que transmitía a través de sus publicaciones.
“Ay, el doncito, siempre lo recordaremos", “Tan noble y alegre que era don José. Lo recordaremos así, con sus ocurrencias”, “¿Qué tanta maldad hay en el mundo que tienen que quitarle la vida a un ser tan noble?”, son algunos de los comentariopos en redes.