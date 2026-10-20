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Don José, querido por sus bailes en TikTok, fue asesinado para robarle su arma

Con su carisma y alegría será recordado José María Pastrana, quien perdió la vida tras ser herido de bala durante un intento de asalto mientras trabajaba

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 20:25
Don José, querido por sus bailes en TikTok, fue asesinado para robarle su arma
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Conocido por su carisma, habilidad y servicio, don José María Pastrana, guardia de seguridad querido en TikTok por sus videos de baile, hoy deja de luto a Comayagua tras su crimen registrado en la plaza Torondón. Aquí los detalles.
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El hecho ocurrió mientras José Pastrana cumplía con su jornada laboral como guardia de seguridad, cuando individuos intentaron despojarlo de su arma de fuego.
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De acuerdo con esas versiones, el vigilante se resistió al presunto robo y quedó gravemente herido durante el incidente.
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Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo, Pastrana falleció en el lugar, quedando su cuerpo tendido frente a un local.
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Además de su trabajo como guardia de seguridad, José María Pastrana se hizo conocido en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde publicaba videos bailando.
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Pastrana también acostumbraba realizar transmisiones en vivo durante sus jornadas laborales y en sus ratos libres.
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La noticia de su fallecimiento causó consternación entre las personas que lo conocían y entre los usuarios que seguían sus videos en TikTok.
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Personas cercanas lo recordaban como alguien amable y solidario, dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban.

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La muerte de José María Pastrana deja luto entre sus seres queridos y seguidores, que lo recuerdan por su alegría que transmitía a través de sus publicaciones.
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“Ay, el doncito, siempre lo recordaremos", “Tan noble y alegre que era don José. Lo recordaremos así, con sus ocurrencias”, “¿Qué tanta maldad hay en el mundo que tienen que quitarle la vida a un ser tan noble?”, son algunos de los comentariopos en redes.
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