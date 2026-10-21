Hallan cuerpo de Ericson: murió ahogado al intentar salvar a otra persona en una laguna de Danlí

Danlí, Honduras.- El cuerpo sin vida de Ericson Noé Sevilla Martínez, de 32 años, fue localizado en las profundidades de la laguna San Julián, en Danlí, El Paraíso.
Equipos de rescate, con el apoyo de buzos provenientes de Tegucigalpa, realizaron labores de búsqueda para localizar el cuerpo del joven.
De acuerdo con las versiones recogidas en la zona, Sevilla Martínez llegó durante las primeras horas del día al sector turístico y al percatarse de que otra persona se estaba ahogando, se lanzó a las profundas aguas.
Según los reportes oficiales, Sevilla Martínez era originario de la colonia El Arenal de ese municipio.
Tras varias horas de intensas labores de rastreo y rescate, las autoridades localizaron el cuerpo y realizaron el levantamiento del cadáver para entregarlo a sus familiares.
El joven permaneció varias horas sumergido en las profundas aguas de la laguna antes de que los equipos de rescate lograran localizarlo.
Hasta el momento, tampoco se han proporcionado detalles confirmados sobre la identidad o el estado de la persona a la que Sevilla Martínez habría intentado rescatar.