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Apenas habían llegado a la playa: Sebastián, el menor que murió ahogado en Marcovia

Tras varias horas de búsqueda, el cuerpo de un menor de 13 años fue hallado sin vida luego de desaparecer en una playa de Marcovia, Choluteca, cuando disfrutaban en la Semana Morazánica

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 08:24
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El cuerpo sin vida de Sebastián Castro, de 13 años, fue localizado la madrugada de este lunes 12 de octubre, tras desaparecer en la playa El Edén, en Marcovia, Choluteca. ¿Cómo ocurrió la tragedia?

 Foto: Redes sociales
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La familia de Sebastián apenas había llegado a la playa cuando, minutos después, ocurrió la tragedia. El menor ingresó al mar junto a otros tres niños, pero el fuerte oleaje los superó mientras intentaban mantenerse a flote.

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Personal de la Alcaldía Municipal de Marcovia escuchó los gritos de auxilio de los menores y, con ayuda de lancheros de la zona, se lanzó al rescate. Sin embargo, solo lograron poner a salvo a tres de los niños.

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Sebastián fue arrastrado por las olas la mañana del domingo 11 de octubre. Desde entonces, familiares, autoridades y equipos de rescate comenzaron la búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos, pescadores de la zona y otros equipos de rescate se sumaron a las labores, que se prolongaron durante varias horas.

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Fue alrededor de las 12:50 de la madrugada de este lunes cuando se localizó el cuerpo del menor, poniendo fin a la intensa búsqueda.

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De acuerdo con la información preliminar, los padres del menor decidieron trasladar el cuerpo por sus propios medios hacia Tegucigalpa, por lo que no permitieron que fuera llevado a Medicina Forense. Este dato debe confirmarse con las autoridades correspondientes.

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Sebastián había viajado con su familia desde Tegucigalpa para disfrutar de la playa. El menor residía en la aldea El Tablón.

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“Sebastián, hijo, hijo de mi sangre, mi amor, ¿dónde estás, mi amor? Sebastián, ¿dónde estás, hijo?”, se escucha gritar al padre del menor en un video grabado en la playa, mientras buscaba desesperadamente a su hijo.

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Entre los menores rescatados se encuentran Juan Lanza Dubón y Elmer David Castro Cardona. Sin embargo, todavía está pendiente confirmar la identidad del tercer niño que logró sobrevivir.

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