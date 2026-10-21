Toma de transportistas provoca caos vehicular en el anillo periférico: exigen reparación de calle

Tegucigalpa, Honduras.- Caos vehicular se registra en el anillo periférico, a la altura de la colonia Arturo Quezada, debido a una toma de transportistas que exigen la reparación de una calle.
Alrededor de las 7:00 de la mañana de este miércoles, los transportistas obstaculizaron el paso, provocando un fuerte congestionamiento vehicular, precisamente en una hora en la que la mayoría de los hondureños se desplaza hacia sus lugares de trabajo.
Los transportistas aseguran que ya no pueden circular por la calle que conduce a las colonias Jerusalén, Australia, Santa Clara y Cuatro Aldeas, debido al pésimo estado en el que se encuentra la vía.
Alegan que las condiciones de la calle provocan el deterioro de sus unidades y que los ingresos que perciben no son suficientes para cubrir los gastos de reparación y compra de repuestos.
Según los manifestantes, son aproximadamente 52 las unidades de transporte que recorren esa zona. Además, solicitan la reparación de unos 2.7 kilómetros de carretera.
“Estamos pidiendo desde donde termina el pavimento de la Jerusalén hasta la colonia Santa Clara”, expresó uno de los protestantes, quien recordó que ya han realizado manifestaciones por el mismo motivo, pero no han obtenido una respuesta.
Mario Salgado, uno de los manifestantes, señaló que en agosto se reunieron con el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien prometió colaborar para resolver la situación. Sin embargo, aseguró que han transcurrido más de 20 días sin recibir una respuesta.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y, debido a que los transportistas mantenían bloqueado uno de los carriles, comenzaron a habilitar el paso vehicular por otro carril para reducir el congestionamiento.
En la ruta de la colonia Arturo Quezada, alrededor de 20 unidades de transporte permanecían paralizadas como parte de la protesta.