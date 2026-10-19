La SIT destinará L213.7 millones a pavimentación de la calle de la aldea El Lolo

Tegucigalpa,Honduras.-La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) proyecta invertir 213.7 millones de lempiras en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle de acceso a la aldea El Lolo, una vía que durante años ha sido motivo de reclamos por su deterioro, principalmente en la temporada lluviosa. Este proyecto denominado Pavimentación de la calle de acceso a El Lolo está contemplado iniciar a principios de 2027 con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación vehicular mediante la construcción de pavimento rígido y la estabilización de la subbase. La iniciativa representa una nueva expectativa para los habitantes de este sector de Comayagüela, quienes han denunciado reiteradamente las dificultades que enfrentan para movilizarse debido al mal estado de la calle principal. Durante la temporada de lluvias, la vía se convierte en uno de los principales problemas para los residentes, pues el agua y el lodo dificultan el tránsito de vehículos particulares, unidades del transporte público y automotores de carga.

Y es que para octubre de 2025, en la calle principal de El Lolo se reportó que las lluvias habían convertido varios tramos en un lodazal que dificultaba el paso de vehículos, con acumulaciones de lodo que afectaban incluso a las viviendas ubicadas a la orilla de la calle. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En ese momento, los habitantes señalaron que el deterioro de la carretera dificultaba el ingreso de vehículos de emergencia, unidades del transporte público y automotores de carga, una situación que aumenta las preocupaciones durante la época de invierno. Ante este panorama, la SIT anunció destinar 213,769,000 lempiras para intervenir la carretera de acceso a El Lolo, una comunidad que lleva años esperando mejores condiciones de acceso.

Este proyecto se suma a los que ya tiene anunciados la SIT en varios puntos de la capital, como las intervenciones en el anillo periférico y la salida al sur, con una inversión estimada de entre 240 y 250 millones de lempiras. Este paquete contempla la ampliación de puentes y la construcción de un paso a desnivel para reducir los congestionamientos vehiculares. Uno de los proyectos consiste en ampliar a tres carriles el puente sobre el río San José, en las cercanías de La Venecia, con una inversión de 63.5 millones de lempiras.