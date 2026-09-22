L63.5 millones se invertirán en ampliar a tres carriles puente sobre el río San José

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció que en 2027 comenzará la ampliación vial y extensión lateral del puente sobre el río San José, ubicado en el anillo periférico de la capital hondureña.

El proyeco vial contempla una inversión de 63,588,893.88 lempiras para la ampliación vial a tres carriles y extensión lateral del puente.

La obra tiene como propósito incrementar la capacidad de circulación vehicular en uno de los puntos de conexión del anillo periférico, mediante la ampliación de la estructura existente sobre el río San José.

De acuerdo con la información del proyecto, la iniciativa fue creada para el ejercicio fiscal 2026 e incluye tanto la ampliación de la vía como la extensión lateral del puente, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad en este sector del Distrito Central.

Según lo anunciado por la SIT, la ejecución de esta obra está prevista para comenzar en 2027, por lo que los trabajos forman parte de la planificación de infraestructura vial para los próximos meses.

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La ampliación del puente sobre el río San José se suma a otras intervenciones que la institución ha identificado como prioritarias para mejorar la circulación vehicular en el Distrito Central y facilitar la conexión entre diferentes sectores de la capital.

El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que el Distrito Central contará con varias alternativas para mejorar la movilidad hacia la zona sur de la capital.