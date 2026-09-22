Comisión del Trabajo iniciará socialización de reformas a Ley de Empleo Parcial con sector privado

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional oficializó la convocatoria a los representantes del sector empresarial para iniciar este miércoles las jornadas de socialización de reformas a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial.
El proceso legislativo busca abordar el rezago en los registros formales y adecuar la normativa a la realidad socioeconómica del país. Pese a que la normativa entró en vigor a finales de marzo del presente año tras su aprobación bajo el Decreto 45-2026, las estadísticas oficiales registran un número mínimo de contratos inscritos ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
Las autoridades del Congreso señalaron que la baja cifra responde tanto a problemas de cumplimiento patronal como a limitantes financieras que enfrentan los pequeños emprendedores .El Congreso busca establecer una mesa de diálogo incluyente que integre a los distintos actores sociales e institucionales vinculados al mercado laboral hondureño.
"Nosotros como comisión ya comenzamos a hacer oficial la invitación al sector privado para que nos manifieste en un proceso formal cuáles son esas reformas que están pretendiendo. Hasta el día de hoy no hemos recibido como comisión un paquete o propuesta que haya sido turnado formalmente", expresó Alberto Cruz, presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional.Las estimaciones de la comisión legislativa indican que en el país existe un volumen considerable de trabajadores en jornadas de tiempo parcial sin la debida formalización laboral.
Este escenario de informalidad afecta el acceso a prestaciones sociales y garantías constitucionales de los empleados.La comisión iniciará la recolección de impresiones con la empresa privada para luego convocar a las centrales obreras, la Secretaría de Trabajo y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)."En Honduras trabajan medio millón de personas en jornadas a tiempo parcial y no están inscritos, es un tema de cumplimiento laboral. La Secretaría de Trabajo también tiene que verificar qué pasa o si no están cumpliendo", indicó Cruz.El diputado diferenció la situación de las grandes empresas frente a la realidad operativa de los pequeños comercios y emprendimientos a nivel nacional.
La falta de liquidez y los elevados costos operativos representan una de las barreras principales para la contratación bajo los parámetros legales vigentes.Frente a esta problemática, la revisión legislativa evaluará incentivos y mecanismos de simplificación para evitar que las exigencias administrativas asfixien a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)."Hay que hablar en descargo de aquellos pequeños emprendedores, aquellos pequeños empresarios que tienen que decidir mes a mes si pagan el recibo de la ENEE, si pagan lo que establece la ley a sus trabajadores o cierran el negocio. Eso es un tema multifactorial socioeconómico", sostuvo el diputado.El panorama del mercado de trabajo nacional refleja que de los 4.8 millones de personas pertenecientes a la población económicamente activa, cerca del 78% enfrenta condiciones de precariedad laboral, careciendo de contratos escritos, estabilidad y afiliación a la seguridad social.
Desde la comisión enfatizaron que el Congreso Nacional mantiene la apertura para ajustar cualquier instrumento normativo que contribuya a dinamizar la economía formal y proteger los derechos de la masa trabajadora."Si hay medio millón de hondureños trabajando en jornadas parciales y solo hay menos de 200 inscritos, hay un incumplimiento. Muchos patronos no lo hacen porque preferirían precarizar derechos, pero también hay pequeños empresarios con causas de origen que dañan la generación de empleo", manifestó Cruz.Tras la jornada de trabajo con los gremios empresariales programada para este miércoles, la comisión continuará con el calendario de audiencias técnicas para construir el dictamen de reforma que será sometido a debate en el pleno legislativo.
"Nosotros vamos a escucharlos a todos para empezar a construir, nada está escrito en piedra. Aceptamos cualquier oportunidad de mejora para que una norma jurídica se pueda aplicar en una realidad concreta del país", dijo el presidente de la comisión.