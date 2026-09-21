¿Qué playas visitar en Honduras durante Semana Morazánica 2026?

1. West Bay, Roatán: West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, es uno de los destinos más conocidos del Caribe hondureño. La zona destaca por sus playas de arena blanca y aguas turquesa, además de la cercanía del arrecife coralino. Durante una visita se pueden realizar actividades como nadar y practicar snorkel, mientras que el sector también cuenta con establecimientos turísticos para pasar el día.