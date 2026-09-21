¿Qué playas visitar en Honduras durante Semana Morazánica 2026?

Cientos de hondureños se preparan para aprovechar los días de descanso y viajar hacia distintos destinos turísticos del país en esta Semana Morazánica 2026. Las playas del Caribe, las islas y las costas del Pacífico figuran entre las alternativas. Aquí te damos 12 opciones:
1. West Bay, Roatán: West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, es uno de los destinos más conocidos del Caribe hondureño. La zona destaca por sus playas de arena blanca y aguas turquesa, además de la cercanía del arrecife coralino. Durante una visita se pueden realizar actividades como nadar y practicar snorkel, mientras que el sector también cuenta con establecimientos turísticos para pasar el día.
2. Chepes Beach, Utila: Utila es otra alternativa para quienes quieren trasladarse al Caribe insular durante el feriado. Entre sus espacios de playa se encuentra Chepes Beach, un sitio asociado con el ambiente relajado de la isla, conocida por sus actividades de buceo.
3. Deena Beach, Guanaja: Deena Beach se encuentra en la parte norte de la isla y destaca por su arena blanca, aguas tranquilas y transparentes y un entorno natural que conserva amplias zonas de vegetación.
4. Playa Municipal de Tela: Se encuentra dentro del área urbana, por lo que permite combinar la visita al mar con los servicios y actividades disponibles en la ciudad.
5. Playa de La Ceiba: Su playa permite permanecer cerca del área urbana y combinar el descanso frente al mar con otras actividades turísticas.
6. Playa Palma Real, La Ceiba: Es una alternativa que puede incluirse en un recorrido por la zona. El sitio ha sido destacado entre las opciones de playa de la ciudad por sus servicios y facilidades para quienes buscan pasar una jornada frente al mar.
7. Playa Muchilena, Omoa: El sitio reúne varias playas a lo largo de su costa y es una alternativa para quienes buscan un destino accesible en el Caribe. Muchilena destaca por su ambiente turístico y por contar con restaurantes donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía de la zona.
8. Playa Municipal de Omoa: Es una de las opciones para quienes buscan una jornada de descanso frente al mar sin alejarse demasiado del área urbana. Su ubicación permite combinar el paseo por la costa con una visita a otros atractivos de Omoa, entre ellos la histórica Fortaleza de San Fernando.
9. Playa Río Coto, Omoa: El paisaje permite apreciar la cercanía entre el río y el mar, restaurantes y opciones de hospedaje, por lo que puede ser considerado tanto para una visita durante el día como para una estadía más prolongada.
10. Playa de Puerto Cortés: Su ubicación permite disfrutar del litoral y, al mismo tiempo, recorrer otros espacios del municipio. La zona puede ser una opción para quienes buscan un destino de playa en Cortés sin trasladarse hasta los destinos insulares.
11. Playa Negra, Amapala: Para quienes prefieren viajar hacia el sur del país, Amapala, en Valle, ofrece un paisaje distinto al de las playas caribeñas. Playa Negra destaca por su arena de origen volcánico y forma parte de los atractivos costeros del municipio.
12. Punta Ratón, Choluteca: El destino forma parte de los atractivos de la zona sur y ofrece un paisaje diferente al de las playas del Caribe. Su visita también puede combinarse con un recorrido por otros puntos turísticos del golfo de Fonseca.