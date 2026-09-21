Honduras bajo influencia de una vaguada que dejará lluvias hasta el fin de semana

Una vaguada estacionaria sobre el territorio nacional dejará lluvias hasta el fin de semana, según explicó Francisco Argeñal Pinto, director del Centro Nacional de Estudios Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Argeñal proyecta acumulados de hasta 20 milímetros para algunas zonas del casco urbano y de hasta 40 milímetros para otras zonas.
“Continuamos con esta influencia de esta vaguada que se está estacionando sobre el territorio hondureño y prácticamente estará así hasta el viernes o sábado de esta semana, produciendo lluvias principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche en la zona centro, sur y suroccidente de Honduras”, explicó Argeñal.
Para este lunes 21 de septiembre, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) pronosticaron lluvias con actividad eléctrica para la mayor parte del territorio nacional.
“Hoy esperamos lluvias acumuladas de 10 a 20 milímetros como máximo aquí dentro del casco urbano, pero en los alrededores podemos estar hablando hasta de 40”, explicó Argeñal.
En el caso de Tegucigalpa, las lluvias disminuirán este martes 22 de septiembre, pero el miércoles volverán a fortalecerse.
“Mañana las lluvias disminuyen significativamente, aquí en Tegucigalpa, pero el miércoles se vuelve a fortalecer”, dijo el experto.
Argeñal agregó que “para el miércoles esperamos de nuevo cantidades que puedan dar entre 10 y 20 milímetros para el casco urbano y en los alrededores cerca de 40, pero el jueves las lluvias sí se van a incrementar”.
Sobre los acumulados en las represas que han dejado las recientes lluvias, dijo: “Ayer estuvo lloviendo casi toda la tarde en varios sectores de la cuenca del Guacerique y principalmente ya al final de la tarde tuvimos algunas lluvias en la parte de la cuenca de la Concepción y justamente debido a esta convergencia que se está dando”.
Las fuertes lluvias que se han estado registrando también han dejado inundaciones y crecidas de ríos. El pasado domingo 20 de septiembre, un vehículo fue arrastrado por una quebrada en Comayagua, dejando una persona muerta y dos desaparecidas.