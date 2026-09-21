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Honduras bajo influencia de una vaguada que dejará lluvias hasta el fin de semana

Una vaguada estacionaria continuará generando lluvias en varias regiones de Honduras hasta el viernes o sábado, con acumulados que podrían alcanzar los 40 milímetros

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 09:00
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Una vaguada estacionaria sobre el territorio nacional dejará lluvias hasta el fin de semana, según explicó Francisco Argeñal Pinto, director del Centro Nacional de Estudios Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
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Argeñal proyecta acumulados de hasta 20 milímetros para algunas zonas del casco urbano y de hasta 40 milímetros para otras zonas.

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“Continuamos con esta influencia de esta vaguada que se está estacionando sobre el territorio hondureño y prácticamente estará así hasta el viernes o sábado de esta semana, produciendo lluvias principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche en la zona centro, sur y suroccidente de Honduras”, explicó Argeñal.

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Para este lunes 21 de septiembre, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) pronosticaron lluvias con actividad eléctrica para la mayor parte del territorio nacional.

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“Hoy esperamos lluvias acumuladas de 10 a 20 milímetros como máximo aquí dentro del casco urbano, pero en los alrededores podemos estar hablando hasta de 40”, explicó Argeñal.

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En el caso de Tegucigalpa, las lluvias disminuirán este martes 22 de septiembre, pero el miércoles volverán a fortalecerse.

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“Mañana las lluvias disminuyen significativamente, aquí en Tegucigalpa, pero el miércoles se vuelve a fortalecer”, dijo el experto.

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Argeñal agregó que “para el miércoles esperamos de nuevo cantidades que puedan dar entre 10 y 20 milímetros para el casco urbano y en los alrededores cerca de 40, pero el jueves las lluvias sí se van a incrementar”.

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Sobre los acumulados en las represas que han dejado las recientes lluvias, dijo: “Ayer estuvo lloviendo casi toda la tarde en varios sectores de la cuenca del Guacerique y principalmente ya al final de la tarde tuvimos algunas lluvias en la parte de la cuenca de la Concepción y justamente debido a esta convergencia que se está dando”.

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Las fuertes lluvias que se han estado registrando también han dejado inundaciones y crecidas de ríos. El pasado domingo 20 de septiembre, un vehículo fue arrastrado por una quebrada en Comayagua, dejando una persona muerta y dos desaparecidas.

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