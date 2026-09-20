Régimen especial a reos: medidas aprobadas en Consejo de Defensa y Seguridad contra grupos criminales

"Todos los que sean parte de los grupos terroristas y aunque no tengan sentencia condenatoria, van a pasar a los módulos de máxima seguridad", añadió el presidente del Congreso. Según explicó, la declaratoria permitirá considerar como permanentes o en flagrancia los delitos cometidos por integrantes de estos grupos, lo que dará mayores facultades a los cuerpos de seguridad para actuar.