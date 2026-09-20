Régimen especial a reos: medidas aprobadas en Consejo de Defensa y Seguridad contra grupos criminales

En las últimas horas, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) sostuvo una reunión donde se determinó declarar como asociaciones terroristas a tres organizaciones criminales. Una a una, estas fueron las medidas aprobadas contra los grupos delictivos.
Las medidas aprobadas fueron dadas a conocer por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, quien dijo que "les va a caer todo el peso de la ley" a las estructuras criminales en Honduras.
De manera unánime se decidió reforzar las medidas de seguridad contra tres estructuras criminales del país; los nombres de estas estructuras no se dieron a conocer para no alertarlos y que tengan una respuesta, afirmaron las autoridades.
Una de las primeras medidas es que se enviará al Congreso Nacional un proyecto de reforma para que los terroristas recluidos tengan un régimen especial de comunicación en los centros penales de Honduras.
La reforma contempla que terroristas podrán estar en módulos de máxima seguridad sin tener sentencia firme. "Esa reforma consistirá en que los reos de alta peligrosidad o los grupos terroristas, una vez que sean recluidos en los centros penales, van a tener un régimen especial de comunicación y no tendrán la comunicación abierta como la tienen actualmente", dijo Tomás Zambrano.
"Todos los que sean parte de los grupos terroristas y aunque no tengan sentencia condenatoria, van a pasar a los módulos de máxima seguridad", añadió el presidente del Congreso. Según explicó, la declaratoria permitirá considerar como permanentes o en flagrancia los delitos cometidos por integrantes de estos grupos, lo que dará mayores facultades a los cuerpos de seguridad para actuar.
“Los delitos que cometen son de carácter permanente o permanecen en flagrancia; eso quiere decir que cualquier delito que cometan se puede considerar como tal en todo momento”, manifestó. En la reunión del Consejo de Seguridad se aprobó el Reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen.
La Agencia Nacional Contra el Crimen será dirigida por el coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato. “Vamos a exigir resultados, vamos a pedir cuentas para ver los avances, porque estas determinaciones se toman en favor del pueblo hondureño”, sostuvo Zambrano.
Se autorizó la creación del Circuito Especializado en delitos terroristas para que se nombren jueces y fiscales para estos delitos especiales. Y que el Estado les brinde seguridad.
Zambrano aseguró que existe voluntad del gobierno, el Congreso Nacional y los operadores de justicia para enfrentar la criminalidad y señaló que se buscará dotar a las instituciones de seguridad de recursos, equipo y personal.