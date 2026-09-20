Tormentas eléctricas por onda tropical: zonas que deben tomar medidas por fuertes lluvias este domingo

Para el sur, Choluteca tendrá una de las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 38 grados y mínima de 26, mientras que Valle alcanzará una máxima de 38 grados y mínima de 24. Ambos departamentos registrarán lluvias con actividad eléctrica, por lo que las altas temperaturas no impedirán la presencia de tormentas durante la jornada.