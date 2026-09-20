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Tormentas eléctricas por onda tropical: zonas que deben tomar medidas por fuertes lluvias este domingo

Las primeras lluvias ya dejan inundaciones y se declara alerta amarilla en varios municipios. Las tormentas seguirán este domingo 20 de septiembre: ¿qué zonas deben tomar medidas?

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 07:33
Tormentas eléctricas por onda tropical: zonas que deben tomar medidas por fuertes lluvias este domingo
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Las lluvias continuarán este domingo 20 de septiembre en Honduras, con chubascos moderados y fuertes dispersos, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, por lo que las autoridades piden a la población tomar medidas de precaución, especialmente en las zonas que ya han resultado afectadas por las recientes precipitaciones.

 Foto: Marvin López/ EL HERALDO
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El pronosticador de turno de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), José Pavón, explicó que “el ingreso y desplazamiento de una onda tropical interactuando con brisa del Pacífico generará lluvias y chubascos moderados y fuertes dispersos con tormentas eléctricas en la mayor parte del país”.

 Foto: Marvin López/ EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones sur, suroccidental, oriental y central de Honduras. Estas condiciones podrían generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos en sectores vulnerables.

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Las lluvias de las últimas horas ya han dejado inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos y evacuaciones en diferentes puntos del país. En Santa Cruz de Yojoa, Cortés, algunas familias tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva debido al crecimiento de quebradas, mientras en Las Vegas, Santa Bárbara, se reportaron inundaciones y aumento en los niveles de los ríos. ¿Dónde lloverá hoy?

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Para este domingo, Copeco mantiene la Alerta Amarilla en los municipios de Las Vegas y Santa Bárbara, en Santa Bárbara; Santa Cruz de Yojoa, en Cortés; y el Distrito Central, en Francisco Morazán. Además, el resto de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés permanece bajo Alerta Verde debido a las condiciones generadas por las lluvias recientes.

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En Atlántida se esperan lluvias con actividad eléctrica, con temperaturas máximas de 30 grados Celsius y mínimas de 20. En Colón, las condiciones también serán lluviosas y con tormentas eléctricas, con una máxima de 30 grados y mínima de 26. Para Yoro se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 22, también con lluvias y actividad eléctrica.

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En Cortés se esperan lluvias con actividad eléctrica, temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24. Santa Bárbara tendrá una máxima de 32 grados y mínima de 22, mientras que en Copán se pronostica una máxima de 28 grados y mínima de 20, con precipitaciones y actividad eléctrica.

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Para el sur, Choluteca tendrá una de las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 38 grados y mínima de 26, mientras que Valle alcanzará una máxima de 38 grados y mínima de 24. Ambos departamentos registrarán lluvias con actividad eléctrica, por lo que las altas temperaturas no impedirán la presencia de tormentas durante la jornada.

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En el oriente, El Paraíso tendrá una máxima de 28 grados y mínima de 22, mientras que Olancho alcanzará los 31 grados como máxima y 22 como mínima. Gracias a Dios tendrá temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 26. En estos departamentos también se prevén lluvias y actividad eléctrica.

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En el occidente, Intibucá tendrá las temperaturas más frescas, con una máxima de 23 grados y mínima de 14. Lempira registrará una máxima de 28 grados y mínima de 20, mientras que Ocotepeque tendrá una máxima de 28 grados y mínima de 20. Para los tres departamentos se pronostican lluvias con actividad eléctrica.

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En Islas de la Bahía se espera una máxima de 30 grados y mínima de 28, con lluvias y actividad eléctrica. Ante este panorama, las autoridades recomiendan especial precaución a quienes viven cerca de ríos, quebradas, zonas propensas a inundaciones, derrumbes, deslaves y hundimientos.

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Copeco pidió a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de primera respuesta. También recomendó no cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten crecidas, realizar limpieza de tragantes y alcantarillas .

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