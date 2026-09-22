EN VIVO: Primer día de la Asamblea General de la ONU que reúne a líderes mundiales en Nueva York

La 81 Asamblea General de las Naciones Unidas reúne desde este martes a líderes mundiales en Nueva York para abordar los principales desafíos de la agenda internacional

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    Personas asisten a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, este 22 de septiembre de 2026, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán.

     Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos.- La sede de las Naciones Unidas en Nueva York concentra este martes 22 de septiembre la atención internacional con el inicio del debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General.

Durante la jornada, jefes de Estado y de gobierno y representantes de unos 130 Estados miembros expondrán sus posiciones sobre los principales asuntos de la agenda internacional como el clima, salud, gobernanza de la inteligencia artificial, paz y seguridad, entre otras cosas.

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El debate general se desarrolla del 22 al 28 de septiembre de 2026, como parte de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

El tema de este año es "Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos".

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