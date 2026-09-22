La delegación de Cuba abandona la ONU tras afirmar Trump que es "un estado fallido"

Naciones Unidas.- La delegación de Cuba ante la ONU abandonó este martes 22 de septiembre la Asamblea General después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que es "un estado fallido" y presumiera de la presión que su Gobierno ejerce sobre la isla.
"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", declaró Trump durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.
Tras estas declaraciones, se puedo ver abandonar la sala a la delegación cubana que estaba presente en el pleno.
El mandatario estadounidense afirmó que su Administración "busca un cambio fundamental en Cuba" que, según dijo, está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.
Trump acusó al Gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel de ser un "régimen comunista" que se encuentras sometido "a la mayor presión a la que se ha visto jamás".
Además, el presidente estadounidense acusó a la isla de llevar "décadas" coordinándose con redes comunistas y grupos de izquierdas en el país como el Partido Comunista de Estados Unidos, el grupo Antifa, que designó como una organización terrorista, y el partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), la formación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
"El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba", apuntó.
Cuba tiene previsto intervenir el sábado 26 en la Asamblea General de la ONU. Está previsto que lo haga su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una campaña de presión política y económica contra Cuba con el objetivo de asfixiar financieramente al Gobierno de Díaz-Canel y forzar un cambio.