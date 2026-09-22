La delegación de Cuba abandona la ONU tras afirmar Trump que es "un estado fallido"

Naciones Unidas.- La delegación de Cuba ante la ONU abandonó este martes 22 de septiembre la Asamblea General después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que es "un estado fallido" y presumiera de la presión que su Gobierno ejerce sobre la isla.

"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", declaró Trump durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Tras estas declaraciones, se puedo ver abandonar la sala a la delegación cubana que estaba presente en el pleno.