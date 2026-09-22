Diputado nacionalista: "El legislador hondureño es el que peor gana a nivel latinoamericano"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de la bancada del Partido Nacional, Adolfo Ráquel, afirmó que los congresistas hondureños tienen los salarios más bajos comparado al de los parlamentarios de otros países de América Latina. El sueldo bruto de un diputado propietario hondureño ronda en los 90 mil lempiras, mientras que aquellos que forman parte de la Junta Directiva superan los 100 mil lempiras mensuales. No obstante, Ráquel enfatizó que los diputados terminan recibiendo unos 70 mil lempiras luego de que se les descuente las deducciones. "El sueldo del diputado parlamentario legislador hondureño es el peor remunerado a nivel latinoamericano", dijo ante medios de comunicación.

Como argumento, se basó en una publicación del portal Directorio Legislativo, en la cual detalla que el salario de los congresistas hondureños es de 3,833 dólares.

"Yo solamente afirmé que el legislador hondureño es el que peor gana a nivel latinoamericano", reiteró Ráquel. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A pesar de que el salario de un diputado hondureño supera por mucho al de la mayoría de los hondureños, Ráquel aseguró que él destina su remuneración para apoyar a la población. "Yo nunca he dicho que no me ajusta el sueldo. Lo que he dicho es que el sueldo que yo tengo, lo ayudo para hacer acción social, ayudar a la gente", resaltó.