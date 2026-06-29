Desmienten que esposa de Tomás Zambrano reciba salario por dirigir oficina en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de la difusión de publicaciones en las que se asegura que Yohana Lizeth Lagos Estrada, esposa del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibía un salario por dirigir la oficina “Acción Social y Esperanza”, el Legislativo desmintió la información mediante un comunicado.

Publicaciones en redes sociales aseguran que la esposa de Zambrano “gana 80,000 lempiras como empleada del Legislativo”.

La nota indica que, según la planilla oficial de empleados permanentes del Congreso Nacional correspondiente a mayo de 2026, Lagos Estrada, quien ocupa el cargo como directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Congreso Nacional, "recibe un sueldo bruto de L80,000 mensuales y un salario neto de L63,045.73, luego de las deducciones correspondientes”.