Desmienten que esposa de Tomás Zambrano reciba salario por dirigir oficina en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de la difusión de publicaciones en las que se asegura que Yohana Lizeth Lagos Estrada, esposa del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibía un salario por dirigir la oficina “Acción Social y Esperanza”, el Legislativo desmintió la información mediante un comunicado.
Publicaciones en redes sociales aseguran que la esposa de Zambrano “gana 80,000 lempiras como empleada del Legislativo”.
La nota indica que, según la planilla oficial de empleados permanentes del Congreso Nacional correspondiente a mayo de 2026, Lagos Estrada, quien ocupa el cargo como directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Congreso Nacional, "recibe un sueldo bruto de L80,000 mensuales y un salario neto de L63,045.73, luego de las deducciones correspondientes”.
Ante la información, el Congreso rechazó de manera enfática la campaña "mentirosa y tendenciosa" en contra de Lagos Estrada, asegurando que "ella apoya de manera Ad Honorem, sin recibir un solo lempira de sueldo, por compromiso real con el pueblo".
Defendieron que "en solo 5 meses, esta oficina ha entregado más apoyo a escuelas, jardines de niños, orfanatos y asilos que en años anteriores, utilizando incluso los descuentos a diputados ausentes o indisciplinados".
Condenaron que los ataques cobardes buscan "desacreditar la decisión de Tomás Zambrano de imponer orden, trabajo y dignidad" en el Congreso.
Sobre el cargo
El despacho de "Acción Social y Esperanza" es una dependencia solidaria adscrita a la Presidencia del Congreso Nacional de Honduras. Su función principal consiste en gestionar proyectos de asistencia social, educación, salud e inclusión para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población hondureña
Coordina brigadas médicas y donaciones de equipo especializado junto a fundaciones aliadas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.
Yohana Lizeth Lagos Estrada se desempeña como Directora del Despacho de Acción Social y Esperanza (antes conocido como Acción Social Legislativa) del Congreso.