Carín León pide apoyar a Venezuela durante su concierto en el estadio del Inter Miami

Miami, Estados Unidos.- Carín León mostró la fuerza del género regional mexicano en Estados Unidos al convertirse este domingo en el primer cantante en ofrecer un concierto en el Nu Stadium, nuevo estadio del equipo de fútbol Inter Miami, donde pidió apoyar a Venezuela tras los terremotos que han dejado al menos 1.450 muertos. El artista cautivó con su gira 'De Sonora pa'l mundo', en referencia a su estado natal en México, a un estadio casi lleno de capacidad máxima para 26.700 personas con un repertorio de más de 30 canciones y de cerca de dos horas y media de duración, en los que dedicó un tiempo para solicitar donativos para Venezuela. "Nosotros somos las razas más unidas del 'fucking' (maldito) mundo, así que esta noche, por Venezuela, estaremos poniendo por acá los números de donaciones", expresó entre gritos del público, en el que predominaban latinos de países como Cuba, Colombia y Venezuela.

El intérprete compartió datos para que la audiencia apoyase la iniciativa de la Fundación Inter Miami CF, que se unió a la organización Global Empowerment Mission (GEM) y a Doral, ciudad en Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EE.UU., para enviar insumos a las comunidades afectadas por sismos. "Nos toca, por obligación, porque antes que nada todos somos hijos de su Señor (Dios) y, si nos mandó a la tierra, es para ayudarnos entre nosotros, así que los quiero ver a todos apoyando. Venezuela, aguante, arriba. ¡Que se escuche ese grito por Venezuela!", agregó el cantante, quien dedicó su tema 'Lado frágil' a la causa.

El poder del regional mexicano