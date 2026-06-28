Gabriela Fleritt, estrella de "Bienvenidos", murió en los terremotos en Venezuela

La artista de "Bienvenidos" falleció en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia, junto a varios integrantes de su familia, luego de que inicialmente fuera reportada como desaparecida tras el colapso de la edificación donde se encontraba. Aquí los detalles.
Gabriela Verónica Fleritt Hernández nació el 14 de febrero de 1971 en Caracas y dedicó gran parte de su vida al entretenimiento. Gracias a su carisma y talento, logró consolidarse como una de las figuras más queridas de la televisión venezolana, especialmente durante la década de los noventa y los primeros años del nuevo milenio.
Su mayor reconocimiento llegó como integrante del emblemático programa humorístico Bienvenidos, donde participó entre 1993 y 2001. Posteriormente, integró el elenco de exitosas producciones de entretenimiento como La guerra de los sexos, Cheverísimo y ¡A que te ríes!, convirtiéndose en un rostro familiar para varias generaciones de venezolanos y para el público latinoamericano.
Además de la comedia, Fleritt desarrolló una destacada carrera en las telenovelas. Participó en producciones como Amor de papel, El amor las vuelve locas, Los querendones y Natalia del Mar, donde interpretó al personaje de "Ruperta Barriga", uno de los papeles más recordados de su trayectoria artística. También formó parte de otras producciones dramáticas que consolidaron su carrera en la pantalla chica.
Tras los terremotos, familiares y colegas iniciaron una intensa búsqueda de la actriz luego de perder contacto con ella. Durante varios días permaneció en calidad de desaparecida mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira. Finalmente, medios locales confirmaron que Fleritt falleció junto a parte de su núcleo familiar, una noticia que generó una profunda conmoción en el país.
La muerte de la actriz ocurre en medio de una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de Venezuela. El 24 de junio el país fue sacudido por dos potentes terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con pocos minutos de diferencia. Los movimientos telúricos provocaron el colapso de edificios, viviendas y otras estructuras, principalmente en Caracas y el estado La Guaira.
Las autoridades y organismos internacionales han informado que los sismos dejaron cerca de 1,500 personas fallecidas, más de 3,000 heridas y millones de afectados, además de miles de familias desplazadas. La Guaira fue uno de los estados con mayores daños debido al derrumbe de numerosas edificaciones residenciales y comerciales.
La magnitud del desastre también dio paso a una enorme movilización ciudadana. Ante la emergencia, miles de voluntarios provenientes de Caracas y otras regiones organizaron brigadas para participar en labores de búsqueda y rescate, distribución de alimentos, agua, medicinas y atención a los damnificados.
La solidaridad de la población ha sido ampliamente reconocida en medio de las dificultades para atender la crisis.
Con la partida de Gabriela Fleritt, Venezuela no solo despide a una reconocida artista, sino también a una de las muchas víctimas que dejó una tragedia que cambió la historia reciente del país. Su legado permanecerá en la memoria de quienes crecieron viéndola en la televisión, mientras el país continúa enfrentando las consecuencias humanas y materiales del peor desastre sísmico registrado en décadas.