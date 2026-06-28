Gabriela Fleritt, estrella de "Bienvenidos", murió en los terremotos en Venezuela

La muerte de la actriz ocurre en medio de una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de Venezuela. El 24 de junio el país fue sacudido por dos potentes terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con pocos minutos de diferencia. Los movimientos telúricos provocaron el colapso de edificios, viviendas y otras estructuras, principalmente en Caracas y el estado La Guaira.