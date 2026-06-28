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Últimos minutos con vida de Emily Sajn, estadounidense hallada muerta en Comayagüela

Una mezcla de medicamentos y bebidas energizantes forma parte de las hipótesis tras la muerte de una joven en Comayagüela. ¿Qué pasó antes de que la hallaran muerta?

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 18:25
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Melissa Emily Sajn, de 23 años, es la joven que fue hallada misteriosamente sin vida en la colonia Berlín, ubicada en Comayagüela, Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
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De forma preliminar se informó que la joven habría muerto por intoxicación. No obstante, se conoció que Medicina Forense aún sigue investigando la causa de muerte.

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La repentina muerte de la joven, estadounidense originaria de Arizona, causó consternación, ya que fue inesperada y se trataba de una persona muy joven. ¿Qué fue lo que pasó antes de la tragedia?

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La pareja de la joven contó a un medio de comunicación que Melissa Emily permanecía en la vivienda junto a él cuando comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza.

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Según el relato brindado por la pareja de la joven, luego de haber tomado una pastilla para aliviar el dolor, ingirió una bebida energizante.

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Después de ingerir la bebida, ambos continuaron con su vida cotidiana y sus actividades dentro de la vivienda, según el testimonio de la pareja de Sajn.

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Unas tres horas después de que la joven mezclara fármacos con bebidas energizantes, fue hallada sin signos vitales al interior de la vivienda.

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Tras el hallazgo, vecinos y la pareja de la joven notificaron a las autoridades y, en horas de la noche del pasado jueves 26 de junio, se realizó el levantamiento cadavérico.

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La versión de la pareja de la ahora occisa señala que ella supuestamente solía ingerir bebidas energizantes casi a diario. No obstante, esta solo es una hipótesis y será Medicina Forense quien confirme la causa de muerte de la joven.

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El pasado viernes 27 de junio se conoció que Medicina Forense solicitó a la embajada de Estados Unidos contactarse con la familia de la joven y redactar un documento que detallara el nombre de a quién entregar el cuerpo, ya que con su pareja no había ningún documento legal que confirmara un vínculo.

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