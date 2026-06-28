Últimos minutos con vida de Emily Sajn, estadounidense hallada muerta en Comayagüela

Melissa Emily Sajn, de 23 años, es la joven que fue hallada misteriosamente sin vida en la colonia Berlín, ubicada en Comayagüela, Francisco Morazán.
De forma preliminar se informó que la joven habría muerto por intoxicación. No obstante, se conoció que Medicina Forense aún sigue investigando la causa de muerte.
La repentina muerte de la joven, estadounidense originaria de Arizona, causó consternación, ya que fue inesperada y se trataba de una persona muy joven. ¿Qué fue lo que pasó antes de la tragedia?
La pareja de la joven contó a un medio de comunicación que Melissa Emily permanecía en la vivienda junto a él cuando comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza.
Según el relato brindado por la pareja de la joven, luego de haber tomado una pastilla para aliviar el dolor, ingirió una bebida energizante.
Después de ingerir la bebida, ambos continuaron con su vida cotidiana y sus actividades dentro de la vivienda, según el testimonio de la pareja de Sajn.
Unas tres horas después de que la joven mezclara fármacos con bebidas energizantes, fue hallada sin signos vitales al interior de la vivienda.
Tras el hallazgo, vecinos y la pareja de la joven notificaron a las autoridades y, en horas de la noche del pasado jueves 26 de junio, se realizó el levantamiento cadavérico.
La versión de la pareja de la ahora occisa señala que ella supuestamente solía ingerir bebidas energizantes casi a diario. No obstante, esta solo es una hipótesis y será Medicina Forense quien confirme la causa de muerte de la joven.
El pasado viernes 27 de junio se conoció que Medicina Forense solicitó a la embajada de Estados Unidos contactarse con la familia de la joven y redactar un documento que detallara el nombre de a quién entregar el cuerpo, ya que con su pareja no había ningún documento legal que confirmara un vínculo.