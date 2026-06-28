¿Quién era Gabriela Fleritt, la actriz de “Bienvenidos” que murió tras los terremotos en Venezuela?

La estrella del programa “Bienvenidos” y otras producciones es una de las víctimas de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela. Conozca su trayectoria y quién era.
Más de 1,400 víctimas mortales, miles de heridos y damnificados ha dejado la tragedia en Venezuela. Los dos terremotos también apagaron grandes talentos como el de la actriz Gabriela Fleritt, de 55 años.
Gabriela Verónica Fleritt Hernández nació en Caracas el 14 de febrero de 1971. Desde muy joven mostró su pasión por el mundo artístico.
En el ámbito artístico, contaba con una amplia trayectoria. En la actuación construyó una sólida carrera, al igual que en la locución y la comedia. En poco tiempo se convirtió en un rostro emblemático de la televisión venezolana, ganándose el cariño del público por su autenticidad.
El programa “Bienvenidos” fue una de las facetas que dejó huella en la televisión nacional entre 1993 y 2001.
La carrera de la actriz siguió avanzando. También participó en populares programas de entretenimiento como “La guerra de los sexos”, “Cheverísimo” y “¡A que te ríes!”, y así logró mantenerse vigente.
En el mundo de las telenovelas también mostró sus destrezas como actriz. Formó parte de producciones como Amor de papel, El amor las vuelve locas, Los querendones y Natalia del Mar, destacando especialmente por su interpretación de “Ruperta Barriga”.
Lamentablemente, tras los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio, se reportó la desaparición de la actriz y, después de varias horas, fue hallado su cuerpo.
La familia Fleritt confirmó el fallecimiento de Gabriela Fleritt, junto al de Andrea Laya y Mariano Ferrera, quienes también se encontraban desaparecidos en Venezuela.
Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, confirmó este domingo una actualización del balance oficial de víctimas, indicando que el número de fallecidos ascendió a 1,450 personas, luego de los fuertes sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron la región norte del país el pasado miércoles.