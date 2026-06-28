Se elevan a 1,450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

El diputado anunció la activación de una línea telefónica para apoyar a todos los ciudadanos que estén presentando cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático, producto del terremoto, así como una página web para que los familiares puedan registrar a sus parientes desaparecidos, sin ofrecer una cifra de cuántas personas están en esa situación.