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Hora y dónde ver los juegos de 16avos de final del Mundial 2026 este lunes 29 de junio

La actividad de la fase eliminatoria a un solo juego en el Mundial continuará este lunes con tres encuentros

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 21:16
Hora y dónde ver los juegos de 16avos de final del Mundial 2026 este lunes 29 de junio

La final del Mundial 2026 está programada para jugarse el domingo 19 de julio.

Foto: Cortesía FIFA

EE UU.- Los partidos de 16avos de final del Mundial 2026 continúan este lunes 29 de junio con una atractiva cartelera de tres encuentros, el primero desde las 11 AM, hora de Honduras.

En la ciudad de Houston, la Brasil de Vinicius se medirá ante la siempre incómoda y ordenada selección de Japón, cotejo que será el segundo de 16avos tras el 1-0 de Canadá ante Sudáfrica.

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La Canarinha terminó líder en su grupo y eso la emparejó con la segunda del sector F, llave que no será nada fácil para los dirigidos por Carlo Ancelotti.

El segundo cotejo de este lunes se desarrollará en la ciudad de Boston cuando Alemania, líder del grupo E, mida fuerzas ante Paraguay, combinado que terminó como mejor tercera.

Los europeos saben que Paraguay no será para nada sencillo y así lo reconoció su DT, Julian Nagelsmann, quien acotó que la representación paraguaya es un "rival muy incómodo".

El enfrentamiento entre alemanes y guaraníes será a la 2:30 PM, hora hondureña.

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La acción del lunes se cerrará con el juegazo entre Países Bajos y Marruecos, programado para la ciudad de Monterrey en México a las 7:00 PM, hora nacional.

De los tres duelos de este lunes, únicamente el Brasil vs Japón podrá verse por televisión abierta en Honduras mediante Telecadena 7/4 y Deportes TVC.

Tigo Sports también transmitirá este agarrón de 16avos del Mundial junto al Alemania vs Paraguay y el Países Bajos vs Marruecos.

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Hora y dónde ver en Honduras los juegos de 16avos este lunes

- Brasil (1°C) vs. Japón (2°F) a las 11:00 AM por Telecadena 7/4, Deportes TVC y Tigo Sports.

- Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D) a las 2:30 PM por Tigo Sports.

- Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C) a las 7:00 PM por Tigo Sports.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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