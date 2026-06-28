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Famoso cantante ganó $1 millón por triunfo de Canadá en el Mundial: esto había apostado

Pese a tener fama que generalmente pierde en apuestas, el cantante esta vez ganó durante la Copa del Mundo

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 15:16
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El mundo del fútbol no está libre de las apuestas deportivas y durante la presente Copa del Mundo se ha hecho famoso el caso de un cantante que terminó ganando un millón de dólares por apostarle a Canadá.

Foto: EFE
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Canadá se midió ante Sudáfrica en el primer encuentro de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, cotejo que se desarrolló en Los Ángeles.

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El partido estuvo 0-0 hasta los 90 minutos, cotejo donde Canadá fue un poco mejor, y los africanos estaban apostando a llevarlo a tiempos extras y penales.

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Sin embargo, el gol de Canadá llegó a los 92 minutos por intermedio de Stephen Eustaquio. El volante marcó mediante un tiro fuera de las 16:50.

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Canadá hizo historia al clasicarse por primera vez a unos octavos de final de un Mundial. Ahora se medirán ante Países Bajos o Marruecos en Houston.

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Los sudafricanos terminaron siendo aplaudidos y reconocidos por los rivales ya que opusieron resistencia a uno de los anfitriones del Mundial.

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Fue el famoso cantante Drake, quien es de Canadá, que ganó un millón de dólares por la victoria de los canadienses ante Sudáfrica.

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Drake es famoso por apostar en eventos deportivos. En su momento apostó a que Canadá le ganaba a Argentina en una Copa América y perdió. También perdió un millón de dólares en un Súper Bowl.

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Esta vez apostó 770 mil dólares a que Canadá eliminaba a Sudáfrica y se le pagó un millón de dólares, ganando 230 mil dólares.

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Drake ha apostado muchas veces y la mayoría de oportunidades ha perdido, afirmando que tiene la "maldición de Drake", aunque esta vez ganó.

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