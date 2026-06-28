Famoso cantante ganó $1 millón por triunfo de Canadá en el Mundial: esto había apostado

El mundo del fútbol no está libre de las apuestas deportivas y durante la presente Copa del Mundo se ha hecho famoso el caso de un cantante que terminó ganando un millón de dólares por apostarle a Canadá.
Canadá se midió ante Sudáfrica en el primer encuentro de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, cotejo que se desarrolló en Los Ángeles.
El partido estuvo 0-0 hasta los 90 minutos, cotejo donde Canadá fue un poco mejor, y los africanos estaban apostando a llevarlo a tiempos extras y penales.
Sin embargo, el gol de Canadá llegó a los 92 minutos por intermedio de Stephen Eustaquio. El volante marcó mediante un tiro fuera de las 16:50.
Canadá hizo historia al clasicarse por primera vez a unos octavos de final de un Mundial. Ahora se medirán ante Países Bajos o Marruecos en Houston.
Los sudafricanos terminaron siendo aplaudidos y reconocidos por los rivales ya que opusieron resistencia a uno de los anfitriones del Mundial.
Fue el famoso cantante Drake, quien es de Canadá, que ganó un millón de dólares por la victoria de los canadienses ante Sudáfrica.
Drake es famoso por apostar en eventos deportivos. En su momento apostó a que Canadá le ganaba a Argentina en una Copa América y perdió. También perdió un millón de dólares en un Súper Bowl.
Esta vez apostó 770 mil dólares a que Canadá eliminaba a Sudáfrica y se le pagó un millón de dólares, ganando 230 mil dólares.
Drake ha apostado muchas veces y la mayoría de oportunidades ha perdido, afirmando que tiene la "maldición de Drake", aunque esta vez ganó.