¿Fuera Neymar y Raphinha? El 11 titular de Brasil vs Japón en 16avos del Mundial

Neymar se prevé que esté en el banquillo de suplentes. Sobre su situación, Ancelotti dijo: "Neymar está progresando muy bien, en la última semana ha progresado mucho, una lástima que no haya podido entrenar todo el tiempo que ha estado con nosotros. Está bastante bien, (su rol en el encuentro) depende mucho del contexto del partido y de la evolución".