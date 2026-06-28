¿Fuera Neymar y Raphinha? El 11 titular de Brasil vs Japón en 16avos del Mundial

La Selección de Brasil se enfrentará este lunes en los 16avos de final del Mundial 2026 ante su similar de Japón. ¿Cuál será el 11 titular que enviará Carlo Ancelotti? ¿Sin Neymar ni Raphina?
El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó este domingo que su equipo necesitará "mente, corazón e ideas claras" para salir ganador del duelo de dieciseisavos de final contra Japón del Mundial 2026 que se disputará en el NRG Stadium de Houston. Este es el 11 que apunta contra los nipones.
Alisson Becker continuará como el arquero titular y no se avizaron ningún en el marco de la Canarinha.
Gabriel Magalhaes será el defensa central por izquierda contra los nipones.
Como defensa central por derecha estará Marquinhos, capitán de la selección brasileña.
Douglas Santos será el lateral izquierdo, hombre que ha sido el titular desde que inició el Mundial.
El lateral derecho será Danilo, exjugador del Real Madrid y que ahora lo hace en el Flamengo.
Casemiro será uno de los volantes centrales, titular y hombre de confianza de Carlo Ancelotti.
Uno de los volantes centrales será Bruno Guimaraes, hombre del Newcastle de Inglaterra.
El otro volante que aparecerá es Lucas Paquetá del Flamengo de su país.
Matheus Cunha será el delantero 9, hombre que se ha ganado el puesto a base de goles.
Vinicius se encargará de comandar el ataque y será la carta de ataque del conjunto brasileño. El juego vs Japón será a las 11:00 AM, hora de Honduras.
El joven Rayan será el otro delantero, futbolista del Bournemouth de Inglaterra que se ganó el puesto de titular ante las lesiones en el plantel.
Raphinha será baja por lesión y se prevé qiue esté hasta los octavos de final, si es que Brasil avanza de ronda.
Neymar se prevé que esté en el banquillo de suplentes. Sobre su situación, Ancelotti dijo: "Neymar está progresando muy bien, en la última semana ha progresado mucho, una lástima que no haya podido entrenar todo el tiempo que ha estado con nosotros. Está bastante bien, (su rol en el encuentro) depende mucho del contexto del partido y de la evolución".