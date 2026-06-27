Las 10 peores selecciones del Mundial 2026: Tres de Concacaf en el listado

Concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 y ya se conocen los 32 equipos que jugarán la fase eliminatoria. Al mismo tiempo se conocen las eliminadas y de esas eliminadas, las 10 peores de la Copa del Mundo.
Son un total de 16 selecciones las eliminadas de la Copa del Mundo. De estas hay un total de seis que no hicieron ni un tan solo punto, mientras cuatro representaciones registraron una unidad.
Lugar 48 - Irak: Los asiáticos quedaron en último puesto de la Copa del Mundo con 0 puntos, un gol a favor y 12 en contra; diferencia de -11.
Lugar 47 - Túnez: Los africanos quedaron penúltimos del certamen con 0 puntos, dos goles a favor y 12 en contra; diferencia de -10.
Lugar 46 - Uzbekistán: Los asiáticos terminaron el Mundial como antepenúltimos con 0 puntos, dos goles a favor y 11 en contra; diferencia de -9.
Lugar 45 - Haití: La selección de Concacaf terminó en este lugar 0 puntos, dos goles a favor y ocho en contra; diferencia de -6.
Lugar 44 - Jordania: Primera participación para esta selección asiática que concluyó en el puesto 44 con 0 puntos, tres goles a favor y ocho en contra; diferencia de -5.
Lugar 43 - Panamá: La selección centroamericana fue la sexta peor del Mundial con 0 puntos, 0 goles a favor y cuatro en contra; diferencia de -4.
Lugar 42 - Curazao: La tercera selección de Concacaf entre las 10 peores del certamen, en su caso como la séptima peor con un punto, un gol a favor a nueve en contra; diferencia de -8.
Lugar 41 - Qatar: Los asiáticos terminaron como la octava peor de la Copa del Mundo con un punto, dos goles a favor y 10 en contra; diferencia de -8.
Lugar 40 - Nueva Zelanda: Los oceánicos concluyeron como la novena peor de United 2026. Registraron un punto, cuatro goles a favor y 10 en contra; diferencia de -6.
Lugar 39 - República Checa: Los europeos terminaron el Mundial como la décima peor del Mundial con un punto, dos goles a favor y seis en contra; diferencia de -4. Las otras selecciones que quedaron últimas fueron Turquía con 3 puntos y Arabia junto a Uruguay con dos unidades.