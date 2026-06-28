Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar

Tremenda polémica se ha desatado en el Mundial 2026. Una selección eliminada en fase de grupos ha causado indignación en su nación a tal grado que el presidente ordenó investigarlos. El DT renunció y la situación es crítica.
Se trata de la Selección de Corea del Sur, combinado que quedó fuera del Mundial tras caer 1-0 en la tercera fecha de fase de grupos ante Sudáfrica. Los asiáticos no clasificaron ni como mejores terceros.
El presidente de la nación, Lee Jae Myung, ordenó iniciar una investigación sobre el desempeño de la selección y de la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) por el fracaso.
El presidente dijo que se sentía incrédulo y dejó entrever que hay personas "incompetentes" manejando el fútbol de Corea. "Este fracaso en la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo, ha dejado a la nación con una sensación de vacío, parece deberse a fallos en la organización y en los nombramientos", dijo el presidente.
Y añadió: "Dado que la participación en la Copa del Mundo implica una gran cantidad de fondos públicos de los ciudadanos y el apoyo nacional, les ruego que en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se investigue minuciosamente la situación exacta de este incidente, se analicen las causas, y se elaboren medidas detalladas para prevenir su reincidencia y mejorar el sistema".
En tanto, el técnico de la Selección de Corea, Hong Myung-Bo, renunció a su cargo tras el fracaso en la Copa del Mundo.
Pese a que él no toma las decisiones en la Selección Nacional, el presidente coreano afirmó que "siento un profundo pesar por haber decepcionado gravemente a la ciudadanía con este asunto absurdo. Avanzaremos rápidamente con la reforma de la administración deportiva para que no vuelva a ocurrir algo así".
Sobre el DT de Corea, el presidente de la nación envió un dardo para él: "Elige a una persona incompetente como comandante, el resultado es obvio".
Las críticas contra Hong Myung-Bo, ahora extécnico de Corea, no son nuevas. Incluso vienen desde su designación en julio del 2024. Desde un primer momento, la prensa coreana interpretó un favoritismo por parte de la Federación a la hora de su elección.
"El hecho de que sea posible una elección negligente, que no distinga entre intereses públicos y privados y que priorice el interés personal sobre el interés público, se debe a la imposibilidad o dificultad de controlar, supervisar y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder de nombramiento", cerró Lee Jae-Myung, presidenyte coreano.