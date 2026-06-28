  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar

La eliminación en fase de grupos del Mundial 2026 ha sido tildada como una deshora y el presidente de la nación intervino

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 14:09
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
1 de 10

Tremenda polémica se ha desatado en el Mundial 2026. Una selección eliminada en fase de grupos ha causado indignación en su nación a tal grado que el presidente ordenó investigarlos. El DT renunció y la situación es crítica.

Fotos: EFE-Redes
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
2 de 10

Se trata de la Selección de Corea del Sur, combinado que quedó fuera del Mundial tras caer 1-0 en la tercera fecha de fase de grupos ante Sudáfrica. Los asiáticos no clasificaron ni como mejores terceros.

 Foto: EFE
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
3 de 10

El presidente de la nación, Lee Jae Myung, ordenó iniciar una investigación sobre el desempeño de la selección y de la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) por el fracaso.

Foto: Cortesía redes
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
4 de 10

El presidente dijo que se sentía incrédulo y dejó entrever que hay personas "incompetentes" manejando el fútbol de Corea. "Este fracaso en la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo, ha dejado a la nación con una sensación de vacío, parece deberse a fallos en la organización y en los nombramientos", dijo el presidente.

Foto: EFE
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
5 de 10

Y añadió: "Dado que la participación en la Copa del Mundo implica una gran cantidad de fondos públicos de los ciudadanos y el apoyo nacional, les ruego que en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se investigue minuciosamente la situación exacta de este incidente, se analicen las causas, y se elaboren medidas detalladas para prevenir su reincidencia y mejorar el sistema".

Foto: EFE
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
6 de 10

En tanto, el técnico de la Selección de Corea, Hong Myung-Bo, renunció a su cargo tras el fracaso en la Copa del Mundo.

Foto: EFE
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
7 de 10

Pese a que él no toma las decisiones en la Selección Nacional, el presidente coreano afirmó que "siento un profundo pesar por haber decepcionado gravemente a la ciudadanía con este asunto absurdo. Avanzaremos rápidamente con la reforma de la administración deportiva para que no vuelva a ocurrir algo así".

Foto: EFE
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
8 de 10

Sobre el DT de Corea, el presidente de la nación envió un dardo para él: "Elige a una persona incompetente como comandante, el resultado es obvio".

 Foto: EFE
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
9 de 10

Las críticas contra Hong Myung-Bo, ahora extécnico de Corea, no son nuevas. Incluso vienen desde su designación en julio del 2024. Desde un primer momento, la prensa coreana interpretó un favoritismo por parte de la Federación a la hora de su elección.

 Foto: EFE
Selección eliminada del Mundial causa indignación en su país: el presidente ordenó investigar
10 de 10

"El hecho de que sea posible una elección negligente, que no distinga entre intereses públicos y privados y que priorice el interés personal sobre el interés público, se debe a la imposibilidad o dificultad de controlar, supervisar y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder de nombramiento", cerró Lee Jae-Myung, presidenyte coreano.

Foto: EFE
Cargar más fotos